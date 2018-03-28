«Антипаника», «подпор воздуха» и «коридоры безопасности». Учимся эвакуироваться из «Фантастики»

Кинотеатр

В «Фантастике» несколько кинозалов. Кроме основных входов, в больших залах есть два аварийных выхода, в маленьких по одному авариному выходу. Они не запираются. Двери оборудованы специальными ручками под названием «антипаника». Это длинная перекладина, на которую можно нажать любой частью тела и дверь откроется. То есть не нужно в темноте шарить, нащупывая ручку.

Из кинозала человек попадает в коридор безопасности, дальше нужно идти по зеленым указателям «Выход» под потолком.

Из всех залов потоки разделяются к разным выходам на лестничные клетки, по которым уже можно спуститься на улицу.

Выходы на лестницу и на улицу также оборудованы ручками «антипаника», но обычно ни закрыты. Они открываются автоматически при запуске пожарной тревоги. Либо вручную, но для этого нужно надавить на кнопку за стеклом, запустив, кстати, тем самым, пожарную тревогу. Около дверей находятся камеры видеонаблюдения, об этом стоит помнить, если возникнет желание «пошалить» и эвакуировать торговый центр забавы ради.

Если в здании нет пожара, то на место, где нажали тревожную кнопку, очень быстро прибегут сотрудники службы безопасности.

Игровая комната

«Изумрудный город» — пространство для досуга детей. Тут не рекомендуют оставлять свое чадо без присмотра. В случае эвакуации нужно взять своего ребенка и вывести его также через пожарный выход.

Здесь много отвлекающих внимание ярких элементов, таблички, указывающие направление к выходу находятся достаточно высоко. Поэтому рекомендуем заранее осмотреться и для себя отметить расположение пожарных выходов.

Правда, сами сотрудники «Изумрудного города» говорят, что благодаря обилию эвакуации они могут выходить с «закрытыми глазами».

Кстати, обычно двери запасного выхода здесь (в отличие от кинотеатра) закрыты — чтобы дети, играя, не выбегали за пределы пространства. В случае ЧП открываются автоматически.

Для тушения локальных очагов возгорания тут есть порошковые огнетушители.

Фудкорт

Из фудкорта «Фантастики» есть 4 запасных выхода. Тут схема действий такая же, как и описано выше: нужно двигаться по указателям и оказаться, в итоге, на улице. Правда, есть вероятность, что в панике люди побегут более привычным маршрутом — вниз по эскалатору, так как бежевые двери не сильно выделяются из общей цветовой гаммы фудкорта и в глаза не бросаются.

Еще несколько фактов

В время пожарной тревоги в ТЦ таблички «Выход» начинают гореть зеленым цветом.

Поступает импульс на те двери, которые заперты, и они открываются.

Автоматически включаются системы дымоудаления и подпора воздуха. Первая вытягивает дым, вторая — нагнетает воздух через коридоры безопасности не дать дыму туда проникнуть. Также автоматически открываются фрамуги в куполе ТЦ — это специальные форточки, которые существуют также для удаления дыма.

Если здание обесточено, то противопожарная система переключается на работу от автономного дизельного генератора.

Во время тревоги все эскалаторы замирают, лифты спускаются на первый этаж и останавливаются с открытыми дверьми.

Во время последней эвакуации в прошлом году около 4 тысяч (посетители и весь персонал) человек покинули здание ТЦ «Фантастика» за 22 минуты.

Ранее мы рассказывали о том, что журналисты «Первого канала» проверили пожарные выходы в ТЦ «Фантастика» и обнаружили на велосипедный замок.

— В этот день у нас проходили проверка с утра и днем. Тросов не было, — рассказал директор отдела пожарной безопасности торгового цента Сергей Мишуков. — Все материалы мы передали правоохранительным органам . Они разберутся.