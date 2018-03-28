Появились подробности о семье погибшей в пожаре «племянницы» Тулеева

Родственники кемеровского губернатора Амана Тулеева рассказали о том, как «племянница» главы региона погибла в пожаре, сообщают в соцсетях.

«11-летняя Таня не приходилась губернатору племянницей, и даже фамилию носила другую — Курчевская. Родственные связи были достаточно путаными: сын Таниной тети приходился губернатору внуком. Родители погибшей девочки живут очень скромно на краю небольшого села Трещевского. У них остались двое детей — брат и младшая дочь», — сообщает Telegram-канал Mash.

По словам родственников, они не общаются с Тулеевым, который «сидит там в Кемерово » и занимается «своими делами».

Также они рассказали, что старшего брата и младшую сестру Тани спасло детей чудо. Девочку не пустила в кино мама, а Андрей не захотел идти на «девчачий мультфильм», и пошел на «Тихоокеанский рубеж». «Из зала, где шел этот фильм, получилось выбраться. Отец нашел сына стоящим около горящего центра. Андрей был одет в чью-то накидку и твердил, что искал сестренку», — говорится в сообщении.

В среду Губернатор Кузбасса Аман Тулеев в обращении к жителям региона заявил, что на трагедии в Кемерово пытаются нажиться «определенные силы» и стравить людей.

В среду вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов заявил, что на состоявшемся во вторник многочасовом митинге у стен администрации Кемеровской области якобы было много «подогретой молодежи», пришедшей на «спланированную акцию по дискредитации власти». Отметим, участники протестной акции, собравшиеся в центре Кемерово после трагедии в ТРК «Зимняя вишня», потребовали отставки Тулеева.

Напомним, прибвывший в регион президент Владимир Путин пообещал наказать всех виновных в трагедии.