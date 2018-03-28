Проверки ТРЦ в регионах после трагедии в Кемерове выявили нарушения пожарной безопасности

МОСКВА , 28 марта. / ТАСС /. Специалисты МЧС в некоторых регионах выявили нарушения требований пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) в ходе проверок, которые начались после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове . Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщили в региональных управлениях МЧС.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. После пожара Генеральная прокуратура РФ дала поручение проверить торгово-развлекательные центры и другие организации, учреждения с массовым пребыванием людей, проверки проходят с участием специалистов МЧС.

О первых результатах проверок и особенностях обеспечения пожарной безопасности в региональных ТРЦ — в материале ТАСС.

Тихое оповещение

Марат Латыпов. Несмотря на то, что Генпрокуратура 26 марта поручила проверить все ТРЦ, проверяющие уже сообщают о десятках выявленных нарушений. Так, например, в Уфе Салавате проверили восемь ТРЦ. «Где-то ограничены пути эвакуации или неисправны датчики. Есть нарушения, связанные с ненормативной громкостью систем оповещения людей о пожаре», — сообщил журналистам глава ГУ МЧС по Республике Башкортостан

Выявлены нарушения и в Ставропольском крае , где под проверки попали 493 объекта. «Все нарушения, которые были зафиксированы в [торговом центре] Кемерово у нас, к великому сожалению, также имеются. Сейчас все документы в прокуратуре, в соответствии с административным и уголовным кодексом прокуратура будет по каждому факту принимать решение», — сообщил ТАСС зампред правительства края Юрий Скворцов

Проверки показывают, что персонал торговых центров не имеет четкого представления, что нужно делать во время ЧП. Таких сотрудников выявили в махачкалинском торговом доме «Миркато», когда сотрудники МЧС проводили тренировочную эвакуацию и проверку. «Было выявлено, что здание недостаточно обеспечено знаками пожарной безопасности, пути эвакуации загромождены мебелью, персонал слабо знает свои обязанности на случай возникновения ЧС, на момент проведения проверки система автоматического оповещения людей не сработала. Кроме того, в торговом доме отсутствуют подъездные пути для пожарной техники», — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Дагестан , добавив, что «Миркато» выпишут предписания и административные штрафы.

Особое внимание при проверках уделят и тем торговым центрам, где ранее фиксировали нарушения. Так, в Адыгее два из 18 торговых центров размещены в приспособленных зданиях — «Столица» и «Джой Лэнд» — находятся в городе Майкоп , сообщил ТАСС заместитель руководителя республиканского управления МЧС Андрей Колесник . «При предыдущих проверках пожнадзора к ним уже возникали вопросы из-за неисправности автоматической пожарной сигнализации, ее несвоевременного включения, неперезаряженных огнетушителей. Сегодня мы начинаем проверку именно с этих ТЦ», — сказал он.

По следам крупных ЧП Во время проверок особое внимание уделят объектам в городах, где уже ранее случались ЧП с гибелью людей. «Мы будем проверять не все торговые центры и объекты, а те, где ранее были выявлены нарушения правил пожарной безопасности», — сообщил ТАСС министр территориальной безопасности Пермского края Андрей Ковтун.

Повышенное внимание к безопасности в регионе связано не только с событиями в Кемерове, но и с трагедией 2009 года, когда в результате пожара в пермском в ночном клубе «Хромая лошадь» погибли 156 человек. Возгорание возникло из-за использования пиротехники в помещении, где нарушили правила пожарной безопасности и строительных норм. Сейчас, по словам Ковтуна, в Прикамье таких проблем с пожарной безопасностью нет.

Усиленные проверки пройдут и в Ростове-на-Дону, где в 2017 году произошли сразу три крупных пожара. В августе — в домах в историческом центре города на площади 10 тыс. кв. м, один человек погиб, 58 обратились за помощью к медикам. В сентябре — в гостинице Torn House, где погибли два человека. Пожар на крупнейшем ростовском оптово-розничном рынке «Восточный» произошел 8 октября, его площадь была 6 тыс. кв. м, огонь уничтожил более 500 торговых мест. «К 28 марта рейды проведены уже в 15 торговых центрах Ростова-на-Дону,

на любом объекте найдутся [нарушения] — либо таблички нет указателя выхода,

на путях эвакуации кто-то что-то оставил, забыл убрать, где-то огнетушителей не хватает, по системам пожаротушения есть замечания», — рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Ростовской области Игорь Тягненко.

Оренбург также стал зоной повышенного внимания для проверяющих: в ноябре — декабре прошлого года пожары произошли здесь в трех торговых центрах. Тогда в почти 50 торговых объектах оренбургская прокуратура нашла более 800 нарушений, самые серьезные недочеты устранят к 1 мая текущего года. После трагедии в Кемерове инициативная группа по распоряжению главы Оренбурга Евгения Арапова еще раз посетила торговые центры, контрольная проверка исполнения предписаний пройдет в мае.

Северная Осетия столкнулась с пожарами в торговых центрах в прошлом году. Тогда во Владикавказе загорелся торговый центр «Алания Молл». По данным ГУ МЧС по республике, причиной стали сварочные работы, которые проходили в соседнем здании, эвакуировали более 390 человек, жертв и пострадавших не было. Тогда республиканская прокуратура начала проверки и, как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, теперь их возобновили. В руководстве «Алания-Молл» заверяют, что система пожарной безопасности здания соответствует всем требованиям, по словам представителя торгового центра, ведется круглосуточное видеонаблюдение, работают все аварийные выходы, система оповещения исправна.

Проверки ТЦ в Петербурге

Проверки торговых центров начались в среду и в Санкт-Петербурге. В городском ГУ МЧС ТАСС сообщили, что в списке на проверку — 82 ТРЦ, однако содержание этого списка не разглашается, чтобы проверки были внезапными, а их результат — максимально достоверным. В крупнейших торговых центрах города ТАСС рассказали, что безопасность посетителей проверяют постоянно лично собственники.

"Инженерным и техническим составом проводятся ежедневные проверки работы всех систем безопасности торгового центра

Каждый сотрудник проходит инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях, массовые учения всего персонала проходят дважды в год", — рассказали ТАСС в пресс-службе управляющей компании ТРЦ «Галерея».

В пресс-службе IKEA России ТАСС сообщили, что компания, имеющая несколько магазинов в Санкт-Петербурге, не менее двух раз в год проводит специальные тренировки и учения по эвакуации, чтобы убедиться готовности сотрудники действовать в случае опасности. Собеседник агентства добавил, что компания планирует усилить контроль над соблюдением мер противопожарной безопасности.

О регулярном самостоятельном контроле системы безопасности ТАСС сообщили и в компании ABI mall, которой принадлежит крупнейший во Владимирской области торговый комплекс «Мегаторг». Как пояснила директор по маркетингу Екатерина Веселовская, четырехэтажное здание площадью более 20 тыс. кв. м оборудовано 12 эвакуационными выходами и тремя входными группами. «Мы сейчас проверяем и будем проверять всю работоспособность системы. У нас всегда проводятся проверки, и никаких сбоев она не давала», — отметила она.

В Екатеринбурге также начали инспектировать все ТРЦ. В последний раз масштабные проверки в городе проходили после пожара на складе крупнейшего вещевого рынка Екатеринбурга «Таганский ряд», который возник днем 25 декабря 2011 года на площади 4 тыс. кв. м.

Как сообщил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, экс-министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сергей Бидонько , в регионе с 2011 года не было крупных пожаров в местах массового пребывания людей. По данным администрации Екатеринбурга, это связано отчасти с тем, что все крупные ТРЦ города построили «с нуля» с учетом актуальных требований пожарной безопасности. «Даже при всех идеальных условиях, но неправильной эксплуатации (пожарной системы) результаты будут достаточно печальные. А вопрос переоборудования и реконструкции помещении является нормальным мировым трендом», — уточнил Бидонько, добавив, что в Свердловской области налажен контроль за ТРЦ как на стадии подготовки проектно-сметной документации, так и в ходе строительства и эксплуатации, что находит отражение в отсутствии ЧП в центрах.

Эти слова подтверждает директор екатеринбургского муниципального кинотеатра «Салют» Сергей Федяков . «В городе большинство проверок надзорных органов направлены на муниципальные и государственные унитарные предприятия. В Екатеринбурге в основном малый бизнес, на проверки которого действует мораторий, и вся мощь проверочных структур — она направлена на нас, мы самые проверяемые. Даже я — не профессионал в пожарном деле, теперь, заходя в любое помещение, могу оценить его с точки зрения безопасности, но и в проверках должен быть здравый смысл», — сказал он.

Пожарная безопасность — под общественным контролем

Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова предложила ввести общественный контроль противопожарной безопасности в торговых центрах и социальных учреждениях. Об этом она написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Сейчас прокуратура проверит все торговые центры страны на противопожарную безопасность, в регионе по поручению губернатора Алексея Дюмина пройдет проверка и учреждений отдыха и досуга. Возможно, и нарушения найдут, и устранят их, но ушла комиссия — и, например, эвакуационные выходы недобросовестные личности закрыли, общественный контроль в любом случае необходим», — отметила Зыкова.

Детский омбудсмен предложила жителям направлять ей данные обо всех замеченных нарушениях, указав адрес электронной почти и контактный телефон.

Общественной палате Ярославской области 28 марта открылась горячая линия для мониторинга безопасности мест массового пребывания граждан. «Мы будем фиксировать все жалобы и предложения, а затем оперативно направлять их в соответствующие органы для дальнейшего анализа и реакции», — отметил председатель региональной Общественной палаты Сергей Березкин

Кроме того, представители палаты откликнулись на предложение губернатора Дмитрия Миронова и присоединились к проведению проверок торгово-развлекательных комплексов. В Волгоградской области , в свою очередь, помощь в рейдах окажут сотрудники Росгвардии, которые проверят частные охранные предприятия на предмет соблюдения законодательства. В Мурманске один из крупнейших ТРК «Мурманск-Молл» пригласил всех желающих горожан поучаствовать в противопожарной тренировке, учебные эвакуации торговых центров в среду проводились в Рязани и Калуге, Липецкой и Тамбовской областях.

Специалисты учебно— методического центра по ГО и ЧС Белгородской области вместе с сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона провели тренировку для священнослужителей, уделив особое внимание практической части — обращению с огнетушителями, так как в дальнейшем в храмах области планируется проведение практических тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожара.

По мнению председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова, за трагедией в Кемерове «нужно видеть и те причины, которые ее породили». «Вот это знаменитое разгильдяйство, наш знаменитый авось, и это далеко не все. Потому что за такими трагедиями — такой букет преступлений может быть открыт», — сказал он на заседании в Краснодаре