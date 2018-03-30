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Медики рассказали о состоянии пострадавшего при кемеровском пожаре мальчика
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Медики рассказали о состоянии пострадавшего при кемеровском пожаре мальчика 

Вечерняя Москва 48 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Ребенок выпрыгнул с четвертого этажа здания, спасаясь от огня.
Врачи областной детской клинической больницы оценивают состояние пострадавшего при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» 11-летнего мальчика как стабильное.
— Мальчик в порядке, он по-прежнему в отделении общей хирургии, общается с бабушкой, которая находится вместе с ним в палате, — сообщили ТАСС в медицинском учреждении.
Ранее сообщалось, что выпрыгнувший с четвертого этажа горевшего здания ребенок пришел в сознание. В результате происшествия он потерял обоих родителей и сестру.
Материальную помощь Сереже Москаленко пообещал певец Филипп Киркоров. На своей странице в социальной сети Киркоров обратился к подписчикам с просьбой помочь ему в поиске родственников ребенка.
Кемерово… Страшное горе и чудовищная трагедия… скорблю, соболезную родным и близким и молюсь И верю, что виновные будут наказаны! На фото семья 11-летнего Серёжи, который смог спастись. Его родители и маленькая сестренка погибли, а сам он сейчас в реанимации в тяжелом состоянии! Помогите, пожалуйста, найти родственников! То немногое, что я могу сейчас сделать для него, это помочь выкарабкаться! #кемерово #трагедия #горе
Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)
26 Мар 2018 в 2:35 PDT  ПО ТЕМЕ
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