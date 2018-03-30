Медики рассказали о состоянии пострадавшего при кемеровском пожаре мальчика

Ребенок выпрыгнул с четвертого этажа здания, спасаясь от огня.

Врачи областной детской клинической больницы оценивают состояние пострадавшего при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» 11-летнего мальчика как стабильное.

— Мальчик в порядке, он по-прежнему в отделении общей хирургии, общается с бабушкой, которая находится вместе с ним в палате, — сообщили ТАСС в медицинском учреждении.

Ранее сообщалось, что выпрыгнувший с четвертого этажа горевшего здания ребенок пришел в сознание. В результате происшествия он потерял обоих родителей и сестру.

Материальную помощь Сереже Москаленко пообещал певец Филипп Киркоров . На своей странице в социальной сети Киркоров обратился к подписчикам с просьбой помочь ему в поиске родственников ребенка.

Кемерово … Страшное горе и чудовищная трагедия… скорблю, соболезную родным и близким и молюсь И верю, что виновные будут наказаны! На фото семья 11-летнего Серёжи, который смог спастись. Его родители и маленькая сестренка погибли, а сам он сейчас в реанимации в тяжелом состоянии! Помогите, пожалуйста, найти родственников! То немногое, что я могу сейчас сделать для него, это помочь выкарабкаться! #кемерово #трагедия #горе

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

26 Мар 2018 в 2:35 PDT ПО ТЕМЕ

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