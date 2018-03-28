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В Кишиневе выпустили в небо белые шары в память о погибших в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Кишиневе выпустили в небо белые шары в память о погибших в Кемерове 

Мир24 1 час назад
Вместе с Россией сегодня скорбит по погибшим в кемеровском торговом центре и Молдова. Акция памяти жертв страшного пожара прошла в центре Кишинева, передает телеканал «МИР 24».
В Соборный парк пришли несколько десятков человек. В толпе — много совсем юных лиц. Собравшиеся запустили в небо белые шары, которые символизируют души погибших детей.
Акции в память о погибших прошли во многих городах России и мира.
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, большинство из них — дети. Пострадали 76 посетителей ТЦ, 11 из них остаются в больницах. В России объявлен национальный траур. По всей стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.
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