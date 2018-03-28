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Во всех храмах Карелии прошли панихиды по погибшим в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Во всех храмах Карелии прошли панихиды по погибшим в Кемерово 

Карельские вести 1 час назад
Жители республики шокированы трагедией, произошедшей в Кузбассе. Карелия скорбит по жертвам страшного пожара в торговом центре в Кемерово. Память погибших почтили во всех храмах и монастырях нашей республики.
По материалам: ptzgovorit.ru
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