Во всех храмах Карелии прошли панихиды по погибшим в Кемерово

Жители республики шокированы трагедией, произошедшей в Кузбассе. Карелия скорбит по жертвам страшного пожара в торговом центре в Кемерово. Память погибших почтили во всех храмах и монастырях нашей республики. По материалам: ptzgovorit.ru