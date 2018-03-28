Ещё
Сотни белых шаров выпустили в небо жители Советска в память о погибших кемеровчанах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Сотни белых шаров выпустили в небо жители Советска в память о погибших кемеровчанах 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Жители Советска сегодня вечером, 28 марта, собрались на центральной площади города почтить память жертв трагедии в Кемерово. Сотни людей. Шли целыми семьями, практически все несли в руках белые шары. Многие к ниточкам привязывали записки — слова пожеланий и поддержки тем, кто уже не сможет их услышать.
Акция не носила официального характера, советчане узнавали о мероприятии друг от друга или из соцсетей. В центре создали символический мемориал — из цветов, горящих лампад и игрушек.
Литию о погибших прочитал православный священник. Одновременно в небо взвились сотни белоснежных шаров, символизирующих души погибших в «Зимней вишне».
В воскресение, 25 марта, при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» в огне погибли 64 человек, в том числе, дети. В связи с трагедией президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране общенационального траура 28 марта.
В воскресение, 25 марта, при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» в огне погибли 64 человек, в том числе, дети. В связи с трагедией президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране общенационального траура 28 марта.
Калининградцы: «Кемерово, мы с тобой»
Вести Калининград: последние новости
По предварительной информации при пожаре в торговом центре в Кемерово погибло четверо детей МЧС и прокуратура проверили «Киноленд» и «Калининградский Пассаж» Никого прикрывать не будут: Путин ответил кемеровчанам об отставке Тулеева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева314
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине427
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово276
Великобритания придумала наказание для России148
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке382
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение