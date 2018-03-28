Сотни белых шаров выпустили в небо жители Советска в память о погибших кемеровчанах

Жители Советска сегодня вечером, 28 марта, собрались на центральной площади города почтить память жертв трагедии в Кемерово . Сотни людей. Шли целыми семьями, практически все несли в руках белые шары. Многие к ниточкам привязывали записки — слова пожеланий и поддержки тем, кто уже не сможет их услышать.

Акция не носила официального характера, советчане узнавали о мероприятии друг от друга или из соцсетей. В центре создали символический мемориал — из цветов, горящих лампад и игрушек.

Литию о погибших прочитал православный священник. Одновременно в небо взвились сотни белоснежных шаров, символизирующих души погибших в «Зимней вишне».

В воскресение, 25 марта, при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» в огне погибли 64 человек, в том числе, дети. В связи с трагедией президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране общенационального траура 28 марта.

В воскресение, 25 марта, при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» в огне погибли 64 человек, в том числе, дети. В связи с трагедией президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране общенационального траура 28 марта.

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