Как быть с безопасностью в ТЦ и как ее реформировать?

В соцсетях и экспертном сообществе разгорелись горячие споры ‐ некоторые вообще ссылаются на европейский опыт, где крупные мегацентры строятся только за чертой города специально, чтобы там не скапливалось большое количество людей. Но если идти по такой логике, то торгово‐развлекательные моллы нужно просто закрывать ‐ однако вряд ли это выход. Как быть с безопасностью в ТЦ и как ее реформировать ‐ разбирался телеканал «360».

Несмотря на громкую сирену, все также, не спеша, посетители рассматривают витрины. Повезло, что тревога в торговом центре «Авиапарк» — учебная. После кемеровской трагедии столичные

торгово-развлекательные

комплексы проверяют на безопасность, а сотрудников на реакцию. Ведь подпись в технике безопасности — не гарант знаний.

Илья Маликов шесть лет отработал в структуре МЧС , сейчас у него фирма по системе спасения от пожара. Говорит, что иногда сотрудники нарушают инструкцию безопасности — ненамеренно. Например, когда поступает сигнал о пожаре, охранники сначала проверяют, не ложный ли он, а только потом сообщают в МЧС.

Что делают охранники? Поступает сигнал о том, что пожар случился. Выключает оповещение и проверяет, что случилось. Может

что-то коротнуло или кто-то покурил в туалете. Чтобы не приезжала бригада и не выписывали ему штраф, если вызов ложный, он выключает оповещение

— Илья Маликов, директор фирмы по системе спасения от пожара.

Халатно к технике безопасности относятся и сами руководители развлекательных комплексов. У Сергея Миронова четыре ресторана в разных торговых павильонах Москвы . И он знает всю внутреннюю кухню работы торговых центров. Говорит, редко, когда работу систему безопасности проверяют качественно.

Полноценной проверки я не видел. Чтобы они пришли, проверили систему. За много лет не видел никогда. Смотришь — в одном торговом центре было предписание на закрытие, в другом было серьезные нарушения по строительству

— Сергей Миронов, владелец сети ресторанов.

Качественное противопожарное оборудование — дорогостоящее, говорит Илья Маликов. На переоснащение торгового центра площадью 100 тысяч квадратных метров нужно 60 миллионов рублей. Такие суммы заставляют предпринимателей экономить на безопасности. Хитрят предприниматели и на этапе проектирования здания. Чтобы получить архитектурный шедевр, бизнесмены жертвуют планировкой. Например, переносят кинотеатр с первого на последний этаж, хотя это неправильно. Или открывают магазины в непредназначенных для этого помещениях.

Торговый центр работает, а собственник думает — еще пять магазинов заведу. Инженер говорит — у нас магазины. Не предусмотрено под рестораны. Метраж

где-то нужно брать и, как правило, за счет эвакуационных выходов

— Сергей Миронов, владелец сети ресторанов.

Также произошло и в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово . Его здание перестроили из кондитерской фабрики. Реконструировали без соблюдения обновленных норм пожарной безопасности. Хозяева сэкономили на аварийных выходах и строительных материалах.

При работе проектировщиков уже ничего после их согласования — никакие изменения не должны вносить. В Кемерово проектная сметная документация была изменена и все эти изменения принесли к трагедии

Илья Маликов говорит — нужно не только разработать единый нормативный документ по строительству торговых центров, и принудить бизнесменов оснащать здания качественной системой безопасности, но и приучить самих людей следовать инструкции, как это делают за границей.

Как показала учебная эвакуация в торговом центре «Авиапарк» — люди до сих пор продолжают надеяться на свое «авось». А вдруг — сигнализация учебная и это не пожар. Эксперты уверены, нужно менять и сознания людей, чтобы они, входя в здание, изучали план эвакуации, а не скидки в магазинах.