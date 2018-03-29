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Студенты и сотрудники университета в Челябинске эвакуировались из-за задымления
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Студенты и сотрудники университета в Челябинске эвакуировались из-за задымления 

ТАСС 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ЧЕЛЯБИНСК, 29 марта. /ТАСС/. Сто пятьдесят студентов и сотрудников Южно-Уральского государственного университета в четверг утром самостоятельно эвакуировались на улицу из главного корпуса из-за задымления в цокольном этаже. Погибших и пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Челябинской области.
"В цокольном этаже главного корпуса Южно-Уральского государственного университета произошло небольшое задымление. Там «замкнул» электродвигатель вентиляционной системы. 150 сотрудников и студентов вуза эвакуировались на улицу самостоятельно, погибших и пострадавших нет. На место прибыли сотрудники МЧС, сейчас проводится проветривание", — сказал собеседник агентства.
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