Посетителей «Макдоналдса» в центре Челябинска эвакуировали из-за пожара

Вечером 28 марта в «Макдоналдсе» на улице Кирова, 161Б/1 в Челябинске произошёл пожар. Возгорание случилось на втором этаже ресторана. Об этом корреспонденту 74.ru сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области Егор Пахомов.

Посетители эвакуировались из здания до приезда пожарных

— Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 19:50, — уточнил Егор Пахомов. — Пожарные прибыли оперативно. Посетители и персонал заведения самостоятельно покинули здание до их приезда. Погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, на втором этаже загорелась корзина. Точная причина ЧП сейчас устанавливается.