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Посетителей «Макдоналдса» в центре Челябинска эвакуировали из-за пожара
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Посетителей «Макдоналдса» в центре Челябинска эвакуировали из-за пожара 

74.ru 50 минут назад
Фото: 74.ru
Вечером 28 марта в «Макдоналдсе» на улице Кирова, 161Б/1 в Челябинске произошёл пожар. Возгорание случилось на втором этаже ресторана. Об этом корреспонденту 74.ru сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области Егор Пахомов.
Посетители эвакуировались из здания до приезда пожарных
— Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 19:50, — уточнил Егор Пахомов. — Пожарные прибыли оперативно. Посетители и персонал заведения самостоятельно покинули здание до их приезда. Погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, на втором этаже загорелась корзина. Точная причина ЧП сейчас устанавливается.
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