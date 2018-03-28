Психологи МГУ проконсультируют коллег из Кемеровской области по оказанию помощи при ЧП

25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, опознаны 27 погибших. Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.

"Факультет психологии МГУ имени М. В. Ломоносова в рамках проекта «Дистанционный консультативный центр» организует 29 марта, в 10:00 [мск], консультативную прямую линию со специалистами Кемеровской области. Главная задача — консультации специалистов разных ведомств (помощь населению) по вопросам оказания психологической помощи в острый и отдаленный период происшествия", — говорится в сообщении.

В МГУ добавили, что ведущие психологии России , специалисты Российской академии образования, Центра экстренной психологической помощи МЧС соберутся вместе, чтобы оказать поддержку специалистам, которые будут обеспечивать психологическую помощь в Кемеровской области.

"Трагическое событие, произошедшее в Кемерове — большое горе для страны. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших. Факультет психологии МГУ имени М. В. Ломоносова всегда старался помогать в трудных ситуациях, осуществлял поддержку и самих пострадавших, и тех специалистов-психологов, которые работали с горем и утратой. Сегодня мы выступили координаторами межведомственной всесторонней консультации специалистов Кемеровской области для того, чтобы все разработки науки шли на пользу обществу и психологической службе в экстренных ситуациях и в дальнейшем преодолении последствий горя", — отметил декан факультета психологии Юрий Зинченко.