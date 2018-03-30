В правительстве Калининградской области оценили готовность к чрезвычайным ситуациям

Мой Калининград . В Калининграде сегодня, 30 марта 2018 года, сотоялось межведомственное совещание по вопросам готовности Калининградской области к пожаро— и паводкоопасному сезонам, а также проведению чемпионата мира по футболу.

Максим Федосеев отметил, что пик весеннего половодья в регионе успешно пройден, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 30 марта 2018 года, в пресс-службе правительства Калининградской области.

«При подготовке опирались на работу в период подтоплений осенью прошлого года. Более 2 500 человек и 400 единиц техники территориальной подсистемы по ликвидации ЧС были готовы в этот период оперативно сработать. Сейчас основное внимание должно быть сосредоточено на предстоящем пожароопасном сезоне», — сказал Максим Федосеев.

Так, на этот год утвержден план тушения лесных пожаров на территории региона. Общая площадь земель лесного фонда области составляет 273 000 гектаров. Для мониторинга ситуации установлен ряд видеокамер, по каждому лесничеству разработаны маршруты наземного патрулирования. Круглосуточно действует региональная группа диспетчерского управления. В постоянной готовности находятся сотрудники областных управлений МЧС, МВД и Росгвардии.

Особое внимание в ходе совещания уделили подготовке и проведению предстоящего чемпионата мира по футболу в Калининграде. Замначальника регионального управления МЧС Роман Боев доложил, что на особый контроль взяты объекты проживания, транспортной и спортивной инфраструктуры региона. На каждом из них предусмотрены надзорно-профилактические мероприятия. Более чем для 700 человек обслуживающего персонала уже провели инструктаж по предпринимаемым мерам в случае возникновения непредвиденных ситуаций.

Отмечено, что для обеспечения безопасности в период проведения чемпионата мира в регионе создана группировка сил и средств из 2 145 человек и 277 единиц техники. Функционирование системы безопасности «Стадиона Калининград» и грамотность работы персонала будет проверена в ходе тестовых матчей. Они состоятся 11 и 21 апреля, 12 мая.

Кроме того, сегодня на территории аэродрома Девау состоялся смотр сил и средств областной территориальной подсистемы РСЧС. Первым отрядом федеральной противопожарной службы по Калининградской области были продемонстрированы новые пожарные автоцистерны, поступившие в этом году в регион для обеспечения безопасности в период чемпионата мира по футболу.