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В Петербурге после пожара в доме несколько человек обратились за помощью
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В Петербурге после пожара в доме несколько человек обратились за помощью 

РИА Новости 1 час назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — РИА Новости. После пожара в 23-этажном доме в Санкт-Петербурге из-за отравления дымом к медикам обратились несколько человек, госпитализирован двухмесячный ребенок, сообщает администрация Приморского района города.
Сообщение о пожаре по адресу Коломяжский проспект, дом 15, корпус 2 поступило в 16.18 мск. В 23-этажном жилом доме происходило горение изоляции электропроводов в кабель канале с 13-го по 18-й этажи. Из-за угрозы распространения огня в 16.35 ранг пожара повышен до № 2. В 17.19 мск пожар был локализован. Ранее сообщалось, что из дома были эвакуированы 60 человек.
"Эвакуация жильцов прошла в оперативном режиме. Людей вывели на улицу, по необходимости им оказывают помощь медики и спасатели. К медикам уже обратилось несколько человек, отравившихся дымом. Госпитализирован двухмесячный ребенок", — говорится в сообщении.
Эвакуированные жильцы размещены в пункте временного пребывания на базе гимназии № 52 Приморского района. Сейчас решается вопрос о предоставлении маневренного фонда эвакуированным, сообщают в администрации района.
Отмечается, что в настоящее время дом отключен от электроснабжения. После завершения работы пожарных будет приниматься решение о восстановлении энергоснабжения дома и сроках восстановления поврежденной проводки.
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