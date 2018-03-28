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СК проводит проверку после гибели рабочего при обрушении крыши завода под Воронежем
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

СК проводит проверку после гибели рабочего при обрушении крыши завода под Воронежем 

ТАСС 11 часов назад
Фото: Новости Воронежа
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Следователи начали проверку после гибели рабочего в результате обрушения крыши предприятия в Подгоренском районе Воронежской области. Об этом в среду сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по региону.
"Сегодня на территории предприятия, расположенного в поселке Красный Восход Подгоренского района Воронежской области, в результате обрушения крыши был травмирован 36-летний рабочий, на пути следования в медицинское учреждение пострадавший скончался от полученных телесных повреждений", — говорится в сообщении.
Как уточнили ТАСС в департаменте здравоохранения Воронежской области, на предприятии погиб один рабочий, других пострадавших нет.
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