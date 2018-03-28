СК проводит проверку после гибели рабочего при обрушении крыши завода под Воронежем

"Сегодня на территории предприятия, расположенного в поселке Красный Восход Подгоренского района Воронежской области, в результате обрушения крыши был травмирован 36-летний рабочий, на пути следования в медицинское учреждение пострадавший скончался от полученных телесных повреждений", — говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в департаменте здравоохранения Воронежской области, на предприятии погиб один рабочий, других пострадавших нет.