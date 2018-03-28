Арестован глава обслуживавшей пожарную сигнализацию в «Зимней вишне» компании 

Суд Кемерова арестовал руководителя компании «Системный интегратор» Игоря Полозиненко. Фирма разрабатывала системы противопожарной безопасности в сгоревшем торговом центре. Ранее суд отправил под арест охранника ТРЦ «Зимняя вишня» Сергея Антюшина, управляющую Надежду Судденок и технического директора центра Георгия Соболева. Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. После первых следственных мероприятий было выяснено, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ. При пожаре погибли 64 человека, большинство из них — дети.