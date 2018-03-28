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В Рыбинске в небо выпустили сотни белых шаров в память о погибших в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Рыбинске в небо выпустили сотни белых шаров в память о погибших в Кемерово 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Сегодня вечером в Рыбинске прошла траурная акция в память о тех, кто погиб во время пожара в торговом центре в Кемерово. На площади Дерунова в центре города собрались сотни людей. Принесли белые шары и мягкие игрушки.
У краев фонтана положили эти игрушки и красные гвоздики. У края фонтана поставили плакат: «Скорбим… Кемерово. 25.03.2018. Рыбинск».
Из громкоговорителей доносился голос диктора:
—… объявлен день траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерово.
После минуты молчания пришедшие выпустили шары из рук, и те взмыли в небо…
Трагедия произошла около четырёх часов дня 25 марта в торговом центре в Кемерово. Пожар вспыхнул на четвёртом этаже здания, внутри которого оказались заперты в кинозалах дети, а люди заблокированы из-за неработающих аварийных выходов. На это утро известно о 64 погибших, среди которых 41 ребёнок.
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