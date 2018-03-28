В Поволжье отмечается ажиотажный спрос на огнетушители

Огнетушители самых ходовых марок раскупают жители ряда городов Поволжья после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Такую информацию получили корреспонденты агентства «Интерфакс» в среду в профильных торговых компаниях.

Так, в Казани порошковых огнетушителей марок ОП-2 и ОП-3 не оказалось в трех из пяти торгующих противопожарным оборудованием компаниях, куда обратился корреспондент.

«В последние два дня ажиотаж — раскупается все. Сегодня огнетушитель продать уже не сможем — склад пустой, но завтра можете позвонить, должны привезти», — сообщил продавец одной из компаний.

Аналогичная картина, по словам продавцов, наблюдалась еще в двух торговых точках. Однако в двух других организациях сообщили, что, несмотря на высокий спрос последних дней, все-таки в наличии еще есть некоторые марки этих устройств.

Об ажиотажном спросе на огнетушители сообщают и в Ижевске . В компаниях, занимающихся их продажей, отмечают, что спрос вырос на текущей неделе. «Постоянно звонки идут», — сказал представитель одной из них. Еще в двух компаниях, продающих огнетушители, сообщили, что этот товар уже закончился и теперь будет только на следующей неделе.

Самаре и Перми также наблюдается рост спроса на огнетушители.

«Дефицита нет, хотя спрос заметно увеличился. Сейчас все пытаются закрыть какие-то недочеты в пожарной безопасности», — отметил специалист одного из магазинов в Перми.

Между тем в Нижнем Новгороде повышенного спроса на огнетушители не наблюдается. В частности, в четырех компаниях, куда обратился корреспондент агентства, сообщили о наличии на складе порошковых огнетушителей в достаточном количестве.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и где в воскресенье было много детей.

После первых следственных мероприятий было выяснено, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.

По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.