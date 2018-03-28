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Пожар в многоэтажном доме в Петербурге: людей эвакуируют через окна
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Пожар в многоэтажном доме в Петербурге: людей эвакуируют через окна 

Свободная пресса 1 час назад
Около семидесяти человек эвакуировали спасатели из 23-этажного жилого дома в Приморском районе Санкт-Петербурге, где днем 28 марта произошел пожар.
В городском управлении МЧС рассказали, что в одном из домов по Коломяжскому переулку происходило «горение изоляции электропроводов в кабель канале с 13-го по 18-й этажи на площади 100 погонных метров». На данный момент пожар локализован. Сведений о пострадавших нет. На месте от МЧС работают 9 единиц техники и 44 человека личного состава.
По информации ТАСС, для эвакуации людей пожарным пришлось использовать автолестницы. «На лестницах забирают всех, кто не выше 15 этажа, видимо. У меня забрали тещу с 15 этажа — через окно при помощи выдвижной лестницы», — рассказал агентству очевидец Сергей. Он отметил, что пришлось долго освобождать двор от машин, чтобы пожарные смогли проехать.
Ранее сообщалось, что в Санкт -Петербурге днем 28 марта на улице Савушкина загорелось здание дилерского центра «Рольф Лахта Hyundai». Из автоцентра спасатели эвакуировали 100 человек.
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