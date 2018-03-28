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Горит Макдональдс на челябинской Кировке
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Горит Макдональдс на челябинской Кировке 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Вечером, около 20 часов вечера в ресторане быстрого питания Макдональдс, расположенного на пешеходной части улицы Кирова, начался пожар, сообщает сайт «1obl» со ссылкой на сообщения очевидцев.
Как пишет СМИ сотрудники и посетители кафе самостоятельно эвакуировались, многие выбежали без верхней одежды.
По предварительным данным возгорание произошло в мужском туалете, свидетели подозревают поджёг.
«Ничего страшного не случилось, возгорание в мужском туалете, не более. Всех сразу же эвакуировали. Вполне возможно, что это поджог», — подтвердили прессе сотрудники заведения.
В сообщении также указано, что на месте уже работают сотрудники экстренных служб. В региональном МЧС «АиФ-Челябинск» подтвердили, что горела мусорная корзина в туалете на втором этаже.
«Пожарная сигнализация исправно сработала, также нужно отметить грамотное поведение персонала, который вывел на улицу около 100 человек, — сообщили в МСЧ. — Сотрудники заведения даже пытались с помощью огнетушителей самостоятельно стравиться с огнём, но окончательно ликвидировать возгорание удалось только прибывшим на место сотрудникам МЧС».
Пострадавших нет, лишь двое человек отправлены на скорой для обследования. Их жизни ничего не угрожает.
В заведении было задымление, сейчас помещения проветривают.
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