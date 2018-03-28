Сотрудники МЧС локализовали пожар в многоэтажке в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 28 марта. / ТАСС /. Пожар в многоэтажном доме в Санкт-Петербурге локализовали, сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления МЧС

"Пожар локализовали. Горели электрощитовая и кабель протяженностью 80 метров. Сработали оперативно, никто не пострадал", — рассказал начальник пресс-службы Андрей Литовка.

Он добавил, что пока к медикам никто из жильцов дома не обращался. «Возможно, кто-то себя почувствовал плохо, но на данный момент в скорую никто не обращался», — сказал представитель МЧС.

Ранее сообщалось, что 68 человек было эвакуировано из 23-этажного дома на Коломяжском проспекте, 15, где произошел пожар.

Компания «Пассажиравтотранс» направила два автобуса к дому для временного размещения эвакуированных из-за пожара жильцов. «Мы отправили на Коломяжский проспект два автобуса для временного размещения жильцов дома, в котором произошел пожар», — сказали ТАСС в пресс-службе перевозчика.