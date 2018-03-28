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Сотрудники МЧС локализовали пожар в многоэтажке в Петербурге
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Сотрудники МЧС локализовали пожар в многоэтажке в Петербурге 

ТАСС 2 часа назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Пожар в многоэтажном доме в Санкт-Петербурге локализовали, сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления МЧС.
"Пожар локализовали. Горели электрощитовая и кабель протяженностью 80 метров. Сработали оперативно, никто не пострадал", — рассказал начальник пресс-службы Андрей Литовка.
Он добавил, что пока к медикам никто из жильцов дома не обращался. «Возможно, кто-то себя почувствовал плохо, но на данный момент в скорую никто не обращался», — сказал представитель МЧС.
Ранее сообщалось, что 68 человек было эвакуировано из 23-этажного дома на Коломяжском проспекте, 15, где произошел пожар.
Компания «Пассажиравтотранс» направила два автобуса к дому для временного размещения эвакуированных из-за пожара жильцов. «Мы отправили на Коломяжский проспект два автобуса для временного размещения жильцов дома, в котором произошел пожар», — сказали ТАСС в пресс-службе перевозчика.
В пресс-службе Управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области агентству сообщили, что движение транспорта в районе ЧП ограничено незначительно. «На месте работают инспекторы [ГИБДД]», — сказал в управлении.
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