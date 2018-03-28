Глава компании-поставщика системы пожарной тревоги в «Зимней вишне» арестован

Как уточняет ТАСС , компания «Системный интегратор», которой руководит фигурант, занималась разработкой и обслуживанием пожарной сигнализации в сгоревшем торговом центре.

Ранее в суде следователь рассказал, что работник этой фирмы из-за неоднократных сбоев сигнализации отрегулировал систему так, чтобы она не срабатывала автоматически. Её можно было запустить только принудительно из пункта охраны.

В свою очередь сотрудник ЧОПа Сергей Антюшин , тоже проходящий по этому уголовному делу, утверждает, что тревожная кнопка на его пульте не работала.