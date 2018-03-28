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Глава компании-поставщика системы пожарной тревоги в «Зимней вишне» арестован
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Глава компании-поставщика системы пожарной тревоги в «Зимней вишне» арестован 

Говорит Москва 2 часа назад
Как уточняет ТАСС, компания «Системный интегратор», которой руководит фигурант, занималась разработкой и обслуживанием пожарной сигнализации в сгоревшем торговом центре.
Ранее в суде следователь рассказал, что работник этой фирмы из-за неоднократных сбоев сигнализации отрегулировал систему так, чтобы она не срабатывала автоматически. Её можно было запустить только принудительно из пункта охраны.
В свою очередь сотрудник ЧОПа Сергей Антюшин, тоже проходящий по этому уголовному делу, утверждает, что тревожная кнопка на его пульте не работала.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл в воскресенье. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Сегодня в России день траура.
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