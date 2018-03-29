Кемеровчанин рассказал о потере пяти близких

КЕМЕРОВО , 29 мар — РИА Новости . Кемеровчанин Игорь Сабадаш потерял в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» пятерых родственников. В беседе с корреспондентом РИА Новости он рассказал, что пока он метался по торговому центру и пытался найти близких, его дочь умоляла по телефону их спасти.

"Папа, мы горим"

В страшном пожаре погибли сразу пятеро родственников Игоря Сабадаша: 23-летняя дочь Алена, трое внуков возрастом от двух до семи лет и 30-летняя сноха Елена. Выходной Алена с женой брата и племянниками решили провести в кинотеатре. Женщины были в зале, когда начался пожар.

"Я был на Южном (район Кемерово), когда позвонила доча: «Папа, мы горим!» Я за пять минут долетел до «Вишни» — летел, не обращая внимания на светофоры, через трамвайные пути и через перекрестки", — вспоминает Игорь.

Все это время он разговаривал с Аленой по телефону, дочь рассказывала, как ей страшно, что в зал проникает дым, а выйти они не могли из-за огня. Родственники были рядом с Аленой, в том же зале.

Когда Игорь добрался до торгового центра, он стал метаться в поисках «проклятого кинотеатра». В «Зимней вишне» уже был хаос: люди выбегали из торгового центра, прибывали спасатели, здание было заполнено огнем. Мужчина не переставал разговаривать с дочерью: «Доченька! Где вы? Держитесь!»

Не было респираторов

Когда он добежал до третьего этажа, пройти дальше было уже нереально — впереди была завеса дыма. Игорь упал на пол, чтобы ползти под дым, но его поймали за ноги спасатели: «Нельзя туда идти!»

"Почему же вы сами туда не идете?!" — выкрикнул Сабадаш. Те ответили, что у них нет респираторов.

В это время разговор с дочерью прервался. «Папа, я тебя люблю!» — были ее последние слова. Судьба родственников до сих пор неизвестна, а тела неопознаны.

Брат Алены Сабадаш — Игорь Востриков , тот самый бизнесмен, поспоривший на митинге с вице-губернатором Сергеем Цивилевым . Во вторник один из собравшихся на несанкционированный митинг взял микрофон и, не представляясь, не сообщая о том, что потерял близких на пожаре, начал высказывать возмущение, не выбирая выражений. Чтобы остановить поток брани, вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сказал: «Вы спокойно разговаривайте с людьми. Вы что, хотите попиариться на горе?» В ответ Востриков прокричал, что он потерял во время пожара сестру, жену и троих детей.

Ряд СМИ разместили на своих ресурсах лишь фрагмент видео, начинавшийся с вопроса Цивилева, что в итоге привело к неверному толкованию ситуации. Растиражированный в соцсетях видеоролик вызвал волну народного осуждения.