Около станции метро «Левобережная» в Киеве произошел пожар

Магазин дешёвых товаров «Всё для дому», расположенный рядом с выходом из метро «Левобережная», сгорел дотла. Единственный товар, который удалось спасти, — это корзина с трусами и колготками. Повреждения получили и расположенные по соседству павильоны.

На месте происшествия работают три единиц пожарной техники и личный состав. Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания пока неизвестны.

«Красная линия. Обнаружено незначительное задымление на станции «Левобережная». Станция закрыта на вход и выход. Поезда будут следовать мимо станции без остановки», — говорится в сообщении пресс-службы столичного метрополитена.

Червона лінія. Виявлено незначне задимлення на станції «Лівобережна». Станція зачинена на вхід та вихід. Поїзди слідуватимуть повз станцію без зупинки. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!

— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 28 марта 2018 г.