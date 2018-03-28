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Около станции метро «Левобережная» в Киеве произошел пожар
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Около станции метро «Левобережная» в Киеве произошел пожар 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Магазин дешёвых товаров «Всё для дому», расположенный рядом с выходом из метро «Левобережная», сгорел дотла. Единственный товар, который удалось спасти, — это корзина с трусами и колготками. Повреждения получили и расположенные по соседству павильоны.
На месте происшествия работают три единиц пожарной техники и личный состав. Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания пока неизвестны.
«Красная линия. Обнаружено незначительное задымление на станции «Левобережная». Станция закрыта на вход и выход. Поезда будут следовать мимо станции без остановки», — говорится в сообщении пресс-службы столичного метрополитена.
Червона лінія. Виявлено незначне задимлення на станції «Лівобережна». Станція зачинена на вхід та вихід. Поїзди слідуватимуть повз станцію без зупинки. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!
— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 28 марта 2018 г.
Пожар произошёл на следующий день после поручения мэра Киева Виталия Кличко проверить системы пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, комплексах и других заведениях массового пребывания людей после трагедии в Кемерово.
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