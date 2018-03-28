Решать вопрос об отставке Тулеева будет Путин, заявил депутат 

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Действия кемеровских властей в связи с ЧП в торговом центре «Зимняя вишня» сложно оценивать вдали от места событий, вопрос о прекращении полномочий губернатора Амана Тулеева будет решать президент РФ, заявил депутат Госдумы Отари Аршба.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, из них 41 — дети. Среда объявлена в РФ днем траура. Тулеев не приехал к месту трагедии и не вышел к жителям, первый вице-премьер региона назвал митинг после ЧП «акцией по дискредитации властей», а вице-губернатор заявил о желании митингующих «попиариться».
"Я не могу оценивать такие вещи (действия кемеровских властей) издалека. Надо быть на месте. Когда я там работал, в Кемеровской области, при мне случилось очень много трагедий, и власть всегда была на высоте. А кому пора или не пора (в отставку), будет решать президент", — сказал РИА Новости Аршба, отвечая на вопрос, как он оценивает действия кемеровских властей и не пора ли Тулееву в отставку.
Во вторник на встрече с инициативной группой граждан в Кемерово президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос о Тулееве заявил, что для принятия кадровых решений по факту пожара нужно определить, кто и в чем виноват.