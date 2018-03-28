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Поджог травы стал причиной пожара на одном из жилых участков в Приморском крае
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Поджог травы стал причиной пожара на одном из жилых участков в Приморском крае 

360tv.ru 2 часа назад
В Приморском крае в селе Суходол, вблизи Большого Камня во время пала травы огонь перекинулся на жилой участок и уничтожил часть постройки. Об этом сообщило издание Vostokmedia.com.
Как заявляют местные жители, они очень сильно обеспокоены проблемой бесконтрольных поджогов сухостоя.
Пожар произошел 27 марта на одной из улиц села. По тревожному вызову на место происшествия оперативно прибыли сотрудники пожарной части.
Из-за  сильного задымления специалисты были вынуждены задействовать звено газодымозащитной службы. Как сообщает представитель
пресс-службы
приморского управления МЧС, в ликвидации огня приняли участие семь человек личного состава и две единицы специальной техники. Пламя успело распространиться на площадь 20 квадратных метров. Отмечается, что во время пожара никто не пострадал.
Ранее пал травы стал причиной пожара в нескольких других домах вблизи Большого Камня. По словам очевидцев, поджоги сухостоя ежедневно происходят в различных районах Приморья. Сильный пал был зафиксирован рядом с железной дорогой между станциями
Артем-3  и Шкотово и в районе поселка Заводской. Поля горят по дороге в Уссурийск и Екатериновку. Большие пожары отмечены в Новонежино, Романовке и Царевке. Жители близлежащих населенных пунктов боятся, что огонь начнет неконтролируемо распространяться и создаст для них серьезную угрозу. Были замечены случаи возгорания сухостоя вблизи автозаправочных станций, которые могли привести к настоящей трагедии.
Пожарным удалось локализовать возгорание в здании дилерского центра «Рольф Лахта Hyundai» на улице Савушкина в Санкт‐Петербурге.
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