ТРК «Фантастика» в Нижнем Новгороде проверили на безопасность

Как выяснилось, в торгово-развлекательном комплексе есть 13 основных и 14 эвакуационных выходов. Все они снабжены указателями, проходы свободны. При срабатывании автоматической пожарной сигнализации сдерживающие магниты отключаются и двери можно легко открыть. Кроме того, эвакуационные выходы снабжены кнопками их ручного открывания. На лестничных пролетах оборудована система дымоудаления.

Также проверяющая комиссия оценила состояние нормативных документов «Фантастики» и уровень подготовки персонала к поведению в нештатных ситуациях.

В четверг, 29 марта, внеплановые проверки нижегородских торговых центров продолжаются.

Напомним, губернатор Кемеровской области рассказал о травле после пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области, salenn.ru