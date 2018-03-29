ТРК «Фантастика» в Нижнем Новгороде проверили на безопасность 

В Нижнем Новгороде начались внеплановые проверки торгово-развлекательных комплексов после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». В среду, 28 марта, сотрудники прокуратуры и инспекторы надзорной деятельности и профилактической работы Нижегородского района посетили «Фантастику», сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Как выяснилось, в торгово-развлекательном комплексе есть 13 основных и 14 эвакуационных выходов. Все они снабжены указателями, проходы свободны. При срабатывании автоматической пожарной сигнализации сдерживающие магниты отключаются и двери можно легко открыть. Кроме того, эвакуационные выходы снабжены кнопками их ручного открывания. На лестничных пролетах оборудована система дымоудаления.
Также проверяющая комиссия оценила состояние нормативных документов «Фантастики» и уровень подготовки персонала к поведению в нештатных ситуациях.
В четверг, 29 марта, внеплановые проверки нижегородских торговых центров продолжаются.
Напомним, губернатор Кемеровской области рассказал о травле после пожара в ТЦ «Зимняя вишня».
Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области, salenn.ru