Ещё
Рассказавший на митинге о «300 погибших» кемеровский врач извинился за ложь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Рассказавший на митинге о «300 погибших» кемеровский врач извинился за ложь 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Ридус
В сети появилось видео с извинениями кемеровского врача Альберта Табермакова, который на митинге после пожара в ТРК «Зимняя вишня» заявил о «300 погибших» и переполненных моргах.
Видео с признанием врача скорой помощи в дезинформации опубликовано в паблике «Здоровье Кузбасса» во «ВКонтакте». Табермаков в нем рассказал, откуда узнал информацию о якобы 300 погибших в пожаре.
«В соцсетях узнал. Отсыпался после дежурства. Узнал про митинг, и пошел на митинг», — заявил врач.
Табермаков признал, что своими действиями «подставил людей». После этого он неохотно извинился. «В память о них только я извиняюсь. О погибших», — сказал он.
Ранее в ходе митинга Табермаков заявлял, что «все морги Кемерово заполнены», называя цифру в 300 погибших, из которых 70% детей. При этом он отмечал, что не дежурил во время пожара, однако, по его словам, «на следующий день после пожара у меня сутки были и наши бригады там дежурили, и многих я знаю, которые работали там». Видео с его выступлением можно посмотреть по ссылке (внимание, ненормативная лексика).
Напомним, при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека, по информации МЧС пропавших без вести нет, хотя ранее в СК сообщали, что таковых 67 человек.
Сразу после трагедии в соцсетях и мессенджерах появилась информация о том, что при пожаре погибли сотни людей. Позже выяснилось, что недостоверную информацию распространил украинский пранкер Евгений Вольнов, о котором подробно рассказывала газета ВЗГЛЯД.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Проверявшая морги в Кемерово делегация рассказала о результатах Из пылающего дилерского центра в Петербурге эвакуировали 100 человек Систему оповещения при пожаре в Кемерово отключил сотрудник ЧОП
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово179
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке342
Великобритания придумала наказание для России90
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине122
В Коломне начались задержания протестующих65
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
00:47
Новый арест по следам трагедии в Кемерово
Происшествия
03:11
Великобритания придумала наказание для России
Экономика
00:35
Российского блогера избили ногами за дрифт
Происшествия
04:09
Мавроди не нашлось места на кладбище
Общество
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение