Рассказавший на митинге о «300 погибших» кемеровский врач извинился за ложь

В сети появилось видео с извинениями кемеровского врача Альберта Табермакова, который на митинге после пожара в ТРК «Зимняя вишня» заявил о «300 погибших» и переполненных моргах.

Видео с признанием врача скорой помощи в дезинформации опубликовано в паблике «Здоровье Кузбасса» во «ВКонтакте». Табермаков в нем рассказал, откуда узнал информацию о якобы 300 погибших в пожаре.

«В соцсетях узнал. Отсыпался после дежурства. Узнал про митинг, и пошел на митинг», — заявил врач.

Табермаков признал, что своими действиями «подставил людей». После этого он неохотно извинился. «В память о них только я извиняюсь. О погибших», — сказал он.

Ранее в ходе митинга Табермаков заявлял, что «все морги Кемерово заполнены», называя цифру в 300 погибших, из которых 70% детей. При этом он отмечал, что не дежурил во время пожара, однако, по его словам, «на следующий день после пожара у меня сутки были и наши бригады там дежурили, и многих я знаю, которые работали там». Видео с его выступлением можно посмотреть по ссылке (внимание, ненормативная лексика).

Напомним, при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека, по информации МЧС пропавших без вести нет, хотя ранее в СК сообщали, что таковых 67 человек.