Ещё
Тулеев рассказал об идущей со всех сторон травле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Тулеев рассказал об идущей со всех сторон травле 

Lenta.ru 4 часа назад
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев записал видеообращение к гражданам, в котором сообщил, что весь мир скорбит вместе с россиянами по погибшим в Кемерове, а также рассказал о неких силах, которые пытаются нажиться на произошедшем. Видеозапись опубликована на YouTube-канале пресс-служба областной администрации.
«Вокруг нее [трагедии] определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей, на чужом горе нажиться. Просто травля уже идет. Они уже пошли по семьям погибших, даже с ними уже начинают работать», — сказал глава региона, упомянув при этом украинского пранкера Евгения Вольного, который звонил в морги, представлялся судмедэкспертом и говорил о 300 жертвах пожара в торговом центре «Зимняя вишня».
Также Тулеев отметил, что в ночью в среду, 28 марта, ему сообщили о минировании пяти зданий в Кемерове. «Мы четко понимаем, это все глубоко продуманно, делается специально, чтобы взбудоражить людей, натравить одну часть населения на другую», — прокомментировал он этот инцидент.
Затем губернатор рассказал о выплатах семьям пострадавших и погибших. По его словам, за каждого погибшего семья получит по пять миллионов рублей. За легкое ранение в пожаре причитается 200 тысяч рублей, за тяжелое — 400 тысяч.
27 марта Тулеев назвал участников стихийного митинга в Кемерове бузотерами, которые не имеют отношения к жертвам пожара, а пришли на акцию просто повозмущаться. В ходе встречи с президентом Владимиром Путиным глава региона подчеркивал, что после пожара в Кемерово «вся оппозиционная сила в момент приехала».
Днем 25 марта загорелся кемеровский торговый центр «Зимняя вишня», в результате чего погибли 64 человека.
Основная версия случившегося — неисправность проводки. По версии следствия, в ТЦ не работали аварийные выходы и пожарная сигнализация. Заведено уголовное дело по трем статьям. Пятерым задержанным предъявлены обвинения.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке180
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово373
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома41
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово149
Захарова плачет третий день73
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение