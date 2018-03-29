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Рекорд по урожайности собираются побить кубанские аграрии
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Рекорд по урожайности собираются побить кубанские аграрии 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, об этом сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка.
По его словам, учёные положительно оценивают нынешнее состояние озимых культур и дают хороший прогноз. «В этом году мы планируем увеличить объёмы производства — собрать не менее 15 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Для этого предстоит выполнить большой объём работ, в том числе качественно и в оптимальные сроки провести весеннюю посевную кампанию, — сказал Андрей Коробка», — приводит цитату пресс-служба..
По оперативным данным, на сегодняшний день сев ранних яровых культур проведён на площади около 100 тыс. га или 25% от запланированного. В том числе, яровая пшеница посеяна на площади 0,8 тыс. га, яровой ячмень — 18,3 тыс. га, горох на зерно — 50 тыс. га, многолетние травы — 16 тыс. га, сахарная свекла — 1,7 тыс. га, овощной горошек — 2,9 тыс. га.
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 Ещё 2 источника 
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