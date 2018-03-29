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В Москву на экспертизу привезли образцы ДНК погибших в Кемерово
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Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово

В Москву на экспертизу привезли образцы ДНК погибших в Кемерово 

РИА Новости 37 минут назад
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Образцы ДНК погибших в пожаре в Кемерово доставлены в Москву для проведения генетической экспертизы, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Ранее на селекторном совещании МЧС министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила о необходимости генетической экспертизы для опознания погибших во время пожара в ТЦ в Кемерово. Было принято решение о том, что экспертизу будет проводить Федеральный центр судебно-медицинской экспертизы. Образцы ДНК погибших уже доставлены в Москву", — говорится в сообщении.
Всем пострадавшим во время пожара в Кемерово была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние всех пациентов, находящихся в стационарах, улучшилось. Состояние двух детей, получивших тяжелые травмы, также значительно улучшилось, и они уже переведены из реанимации в профильные отделения стационаров.
Пожар в четырёхэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошёл в воскресенье. Очаг находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате ЧП, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. В Кузбассе объявлен трёхдневный траур. В минувшую среду в России был объявлен общенациональный день траура.
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