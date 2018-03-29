В Москву на экспертизу привезли образцы ДНК погибших в Кемерово

"Ранее на селекторном совещании МЧС министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила о необходимости генетической экспертизы для опознания погибших во время пожара в ТЦ в Кемерово. Было принято решение о том, что экспертизу будет проводить Федеральный центр судебно-медицинской экспертизы. Образцы ДНК погибших уже доставлены в Москву", — говорится в сообщении.

Всем пострадавшим во время пожара в Кемерово была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние всех пациентов, находящихся в стационарах, улучшилось. Состояние двух детей, получивших тяжелые травмы, также значительно улучшилось, и они уже переведены из реанимации в профильные отделения стационаров.