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Британские диппредставительства в России приспустили флаги в связи с трагедией в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Британские диппредставительства в России приспустили флаги в связи с трагедией в Кемерове 

RT на русском 7 часов назад
Фото: Реальное время
Посольство Великобритании в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге приспустили флаги в знак солидарности с Россией, где 28 марта объявлен траур в связи с гибелью людей при пожаре в ТЦ Кемерова.
Ранее британский премьер Тереза Мэй направила российскому лидеру Владимиру Путину письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.
28 марта в России объявлен траур по погибшим в торговом центре Кемерова.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. По последним данным, погибли 64 человека.
RT на русском: последние новости
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