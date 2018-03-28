Британские диппредставительства в России приспустили флаги в связи с трагедией в Кемерове

Посольство Великобритании Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге Екатеринбурге приспустили флаги в знак солидарности с Россией , где 28 марта объявлен траур в связи с гибелью людей при пожаре в ТЦ Кемерова Ранее британский премьер Тереза Мэй направила российскому лидеру Владимиру Путину письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове. 28 марта в России объявлен траур по погибшим в торговом центре Кемерова. 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. По последним данным, погибли 64 человека.