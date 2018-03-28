Посол Кореи возложил цветы у представительства Кемеровской области в Москве

Дипломат возложил букет к мемориалу у фасада здания, куда люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

"От имени правительства Республики Корея, корейского народа и посольства Республики Корея выражаю искренние соболезнования всем россиянам, жителям Кемеровской области, семьям погибших в страшном пожаре. Глубоко потрясен гибелью людей. Болью в сердце отозвалось известие о том, что среди жертв пожара много детей. Желаю сил пережить эту трагедию всем, кто потерял своих близких, скорейшего исцеления пострадавшим и мужества в преодолении последствий трагедии руководству и жителям области", — написал У Юн Гын в книге соболезнований в представительстве.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. По всей России объявлен траур 28 марта.