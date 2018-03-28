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«Окно закрылось после этого»: челябинка разбилась, упав из окна дома на ЧМЗ
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Окно закрылось после этого»: челябинка разбилась, упав из окна дома на ЧМЗ 

74.ru 57 минут назад
Фото: 74.ru
В Металлургическом районе Челябинска 28 марта погибла женщина, упав, предположительно, с восьмого этажа дома № 33 на улице Кавказской. Очевидцев смутило, что после чрезвычайного происшествия окно закрылось.
— Около 17:00 женщина выпала из окна, предположительно, восьмого этажа, сразу насмерть, — сообщил один из очевидцев ЧП в паблике «Подслушано ЧМЗ» в соцсети. — Странно, что окно закрылось после этого.
Пользователи сети предположили, что окно вполне могло захлопнуться от сквозняка.
В ГУ МВД России по Челябинской области информацию о случившемся подтвердили.
— Факт обнаружения тела на улице Кавказской, 33 подтверждаем, — уточнили в ведомстве. — Данным случаем занимаются сотрудники Следственного комитета.
Дозвониться до следственного отдела по Металлургическому району СК к моменту выхода материала не удалось.
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