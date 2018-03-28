«Окно закрылось после этого»: челябинка разбилась, упав из окна дома на ЧМЗ

В Металлургическом районе Челябинска 28 марта погибла женщина, упав, предположительно, с восьмого этажа дома № 33 на улице Кавказской. Очевидцев смутило, что после чрезвычайного происшествия окно закрылось.

— Около 17:00 женщина выпала из окна, предположительно, восьмого этажа, сразу насмерть, — сообщил один из очевидцев ЧП в паблике «Подслушано ЧМЗ» в соцсети. — Странно, что окно закрылось после этого.

Пользователи сети предположили, что окно вполне могло захлопнуться от сквозняка.

— Факт обнаружения тела на улице Кавказской, 33 подтверждаем, — уточнили в ведомстве. — Данным случаем занимаются сотрудники Следственного комитета

Дозвониться до следственного отдела по Металлургическому району СК к моменту выхода материала не удалось.