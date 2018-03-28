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Обыкновенные герои: работники ТЦ в Кемерове спасли десятки людей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Обыкновенные герои: работники ТЦ в Кемерове спасли десятки людей 

Мир24 1 час назад
Фото: Россия для всех
Двое работников торгового центра Фарзон Салилов и Махмуджон Худжаев во время пожара в Кемерове спасли десятки людей. Мужчины вывели их через свой магазин на втором этаже, передает телеканал «МИР 24».
Когда мужчины увидели бегущих в панике детей, то сказали: «Идите сюда, здесь есть дверь». Некоторых малышей они вынесли на улицу на руках, а сами еще раз, сквозь ядовитый дым вернулись. Их помощи еще ожидали несколько инвалидов-колясочников. «Смотрю назад, а там люди бегают. Все начали паниковать. Мы не стали паниковать, а начали людей из магазина эвакуировать. Смотрю, там толпа собирается. Я стал звать всех, говорю — давайте сюда, у нас здесь вход, проходите. Старались вывести, сколько смогли, до последнего. Потом смотрю — дым начал спускаться», — рассказал администратор обувного магазина Фарзон Салилов.
«Второй этаж затемнен полностью. Всех, кто там был, мы вытащили», — добавил охранник обувного магазина Махмуд Худжаев.
Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье, 25 марта. Жертвами пожара стали 64 человека, 41 из них — дети. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям УК РФ: ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности», ст. 219 «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и ст. 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Четверо задержанных по делу арестованы 28 марта.
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