СМИ: вероятной причиной пожара в ТЦ Кемерова стал поджог сухого бассейна 

«Вероятнее всего, причиной пожара могло стать внесение извне источника открытого огня», — сказал источник в экстренных службах.
Он отметил, что эти выводы в том числе основываются и на показаниях свидетелей.
«Пожар возник в сухом бассейне с поролоновыми кубиками», — уточнил собеседник.
Он добавил, что проверяются также и другие версии, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошло днем 25 марта. Среди пострадавших и погибших — дети. Число погибших при пожаре в ТЦ Кемерова — 64 человека.
Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани.
Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура 28 марта в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.
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