Ещё
СМИ: вероятной причиной пожара в ТЦ Кемерова стал поджог сухого бассейна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

СМИ: вероятной причиной пожара в ТЦ Кемерова стал поджог сухого бассейна 

Кубань 24 5 часов назад
«Вероятнее всего, причиной пожара могло стать внесение извне источника открытого огня», — сказал источник в экстренных службах.
Он отметил, что эти выводы в том числе основываются и на показаниях свидетелей.
«Пожар возник в сухом бассейне с поролоновыми кубиками», — уточнил собеседник.
Он добавил, что проверяются также и другие версии, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошло днем 25 марта. Среди пострадавших и погибших — дети. Число погибших при пожаре в ТЦ Кемерова — 64 человека.
Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани.
Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура 28 марта в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.
Это неполный текст новости
Кубань 24: последние новости
В СК РФ рассказали о сбежавшем после начала пожара персонале ТЦ в Кемерове СК: в Кемерово охранник при получении сигнала о пожаре в ТЦ отключил систему оповещения Жители Краснодара почтили память погибших при пожаре в ТЦ Кемерова
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке180
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово376
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома41
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово149
Захарова плачет третий день74
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение