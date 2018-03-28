Причиной пожара в «Зимней вишне» стал поджог в детском сухом бассейне 

Причиной пожара в кемеровском ТЦ стал поджог в детском «сухом» бассейне, наполненном шариками из поролона, об этом сообщает Лайф со ссылкой на пожарную лабораторию МЧС. Отмечается, что после этого огонь перекинулся на сетку, свисавшую с потолка и «полез» по ней вверх. Так пламя дошло до стенки для скалолазания. Дермантиновая обшивка быстро загорелась и от неё стали отлетать пылающие куски. В этот момент огонь пережёг провода, и автоматика выключила всё электричество в торговом центре. Над потолком в детской игровой были натянуты веревки, которые, перегорая, стали падать в разные стороны и поджигать все новые участки пола и стен. Исправно работающая вентиляция довершила трагедию, начав разгонять дым и пламя по соседним помещениям. Крупнейший пожар охватил кемеровский ТЦ «Зимняя вишня» в воскресенье. Жертвами стали 64 человека, 41 из них — дети.