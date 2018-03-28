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В многоэтажном доме в Петербурге локализован пожар
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В многоэтажном доме в Петербурге локализован пожар 

RT на русском 33 минуты назад
Фото: Петербургский дневник
Пожар, который произошёл в кабельных каналах 23-этажного жилого дома в Приморском районе Санкт-Петербурга, успешно локализован, из здания были эвакуированы 60 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте пожара.
По его словам, пострадавших при пожаре нет.
«Пожар в электрощитовой и кабель-трассах дома 15, корпус 2 на Коломяжском проспекте локализован на ста погонных метрах», — заявил представитель МЧС.
Отмечается, что в доме происходило горение изоляции электропроводов в кабель-канале с 13-го по 18-й этажи. Также очевидец рассказал телеканалу «360» подробности пожара в автосалоне в Санкт-Петербурге.
RT на русском: последние новости
Источник сообщил о гибели четырёх детей при пожаре в одном из ТЦ в Кемерове МЧС: к прибытию пожарных в кемеровском ТЦ горели уже три кинозала и зоопарк ДНК-экспертиза для опознания погибших при пожаре в Кемерове может занять до трёх недель
 Ещё 10 источников 
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