В многоэтажном доме в Петербурге локализован пожар

Пожар, который произошёл в кабельных каналах 23-этажного жилого дома в Приморском районе Санкт-Петербурга , успешно локализован, из здания были эвакуированы 60 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте пожара.

По его словам, пострадавших при пожаре нет.

«Пожар в электрощитовой и кабель-трассах дома 15, корпус 2 на Коломяжском проспекте локализован на ста погонных метрах», — заявил представитель МЧС

Отмечается, что в доме происходило горение изоляции электропроводов в кабель-канале с 13-го по 18-й этажи. Также очевидец рассказал телеканалу «360» подробности пожара в автосалоне в Санкт-Петербурге.