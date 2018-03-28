СК: Пожарная система в кемеровском ТЦ была переведена ручное управление

Пожарная система в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» на момент трагедии была переведена с автоматического на ручное управление из-за частых ложных сработок. Об этом сообщила в среду, 28 марта, в суде представитель Следственного комитета России , передает ТАСС

«Работник ООО «Системный интегратор» из-за неоднократного срабатывания без повода пожарной сигнализации отрегулировал пожарную сигнализацию, чтобы она не срабатывала автоматически, — ее можно было запустить только принудительно и только из пункта охраны, куда поступала информация о срабатывании сигнализации», — сказала представитель СК.

Между тем технический директор компании-собственника ТЦ — Кемеровского кондитерского комбината Георгий Соболев заявил в ходе заседания, что он не знал о таком изменении в системе.

«Все было в дыму»

Хроника пожара в Кемерове

«Я не знал об этой неполадке», — сказал он.

В свою очередь охранник кемеровского ТЦ Сергей Антюшин заявил, как сообщает агентство, в перерыве суда, что кнопка включения пожарной сигнализации в кемеровском торговом центре была неисправна.

«Нажимал, но она была неисправна.. Рапорт писал, в журнале, технический директор приходит каждый день и расписывается там…Еще 19 марта», — сказал Антошин.

Напомним, пожар в торговом центре произошел 25 марта. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»; «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»; «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM