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СК: Пожарная система в кемеровском ТЦ была переведена ручное управление
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

СК: Пожарная система в кемеровском ТЦ была переведена ручное управление 

Мир24 1 час назад
Пожарная система в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» на момент трагедии была переведена с автоматического на ручное управление из-за частых ложных сработок. Об этом сообщила в среду, 28 марта, в суде представитель Следственного комитета России, передает ТАСС.
«Работник ООО «Системный интегратор» из-за неоднократного срабатывания без повода пожарной сигнализации отрегулировал пожарную сигнализацию, чтобы она не срабатывала автоматически, — ее можно было запустить только принудительно и только из пункта охраны, куда поступала информация о срабатывании сигнализации», — сказала представитель СК.
Между тем технический директор компании-собственника ТЦ — Кемеровского кондитерского комбината Георгий Соболев заявил в ходе заседания, что он не знал о таком изменении в системе.
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«Я не знал об этой неполадке», — сказал он.
В свою очередь охранник кемеровского ТЦ Сергей Антюшин заявил, как сообщает агентство, в перерыве суда, что кнопка включения пожарной сигнализации в кемеровском торговом центре была неисправна.
«Нажимал, но она была неисправна.. Рапорт писал, в журнале, технический директор приходит каждый день и расписывается там…Еще 19 марта», — сказал Антошин.
Напомним, пожар в торговом центре произошел 25 марта. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»; «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»; «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
В рамках дела было задержано пять подозреваемых: арендатор помещения Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ Георгий Соболев, сотрудник и директор занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации компании «Системный интегратор» Александр Никитин и Игорь Полозиненко, сотрудник частного охранного предприятия Антюшин.
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