Задымление в жилом доме на Коломяжском проспекте в Петербурге ликвидировали

"Ликвидировано", — сказал он, отвечая на вопрос о состоянии работ по ликвидации.

По данным ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 16:18 мск, пожарные расчеты прибыли на место спустя девять минут после сигнала. В 17:19 мск возгорание удалось локализовать. В МЧС уточнили, что в 23-этажном жилом доме горела изоляция электропроводов в кабель-канале с 13 по 18 этажи общей протяженностью 100 погонных метров. В ликвидации пожара задействовали девять единиц техники и 44 человека личного состава.

В администрации Приморского района сообщили, что за медицинской помощью обратились несколько человек, отравившихся дымом, госпитализировали двухмесячного ребенка.