Ещё
Задымление в жилом доме на Коломяжском проспекте в Петербурге ликвидировали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Задымление в жилом доме на Коломяжском проспекте в Петербурге ликвидировали 

ТАСС 16 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Задымление в жилом доме на Коломяжском проспекте в Санкт-Петербурге ликвидировали, сообщил ТАСС начальник ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.
"Ликвидировано", — сказал он, отвечая на вопрос о состоянии работ по ликвидации.
По данным ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 16:18 мск, пожарные расчеты прибыли на место спустя девять минут после сигнала. В 17:19 мск возгорание удалось локализовать. В МЧС уточнили, что в 23-этажном жилом доме горела изоляция электропроводов в кабель-канале с 13 по 18 этажи общей протяженностью 100 погонных метров. В ликвидации пожара задействовали девять единиц техники и 44 человека личного состава.
В администрации Приморского района сообщили, что за медицинской помощью обратились несколько человек, отравившихся дымом, госпитализировали двухмесячного ребенка.
ТАСС: последние новости
В торговом комплексе в Петербурге произошел пожар Клиенты горевшего автоцентра в Петербурге получат автомобили 29 марта Общее собрание РАН началось с минуты молчания по погибшим в Кемерове
 Ещё 31 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это шок»: Захарова о презентации Британии459
«С чего это я должен их жалеть?»538
Блогер Варламов задержан в Москве424
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие21
Чиновников наказали за банкет в день траура53
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:59
Самбурская попросила людей исполнять свои обязанности
Шоу-бизнес
00:26
Известная актриса рассказала о борьбе с раком
Шоу-бизнес
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Другое
05:24
Вскрылась правда о ремонте для Киркорова
Шоу-бизнес
00:33
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие
Общество
04:35
Из Москвы запустят автобусы в Донецк
Новости Москвы
02:19
Чиновников наказали за банкет в день траура
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение