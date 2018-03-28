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Грудного ребенка госпитализировали в Петербурге после задымления в многоэтажном доме
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Грудного ребенка госпитализировали в Петербурге после задымления в многоэтажном доме 

ТАСС 1 час назад
Фото: Диалог
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Двухмесячного ребенка доставили в одну из больниц Петербурга после задымления в многоэтажном доме на Коломяжском проспекте, сообщили в среду в администрации Приморского района.
"К медикам уже обратилось несколько человек, отравившихся дымом. Госпитализирован двухмесячный ребенок", — говорится в сообщении.
Около 60 жильцов дома, в котором произошло задымление, эвакуируют в ближайшую школу — гимназию № 52. На месте ЧП создали оперативный штаб, решают вопрос о предоставлении маневренного фонда эвакуированным. «Эвакуация жильцов прошла в оперативном режиме. Людей вывели на улицу, по необходимости им оказывают помощь медики и спасатели», — сказали в администрации.
Сейчас, по данным властей района, дом отключили от электроснабжения. «После окончания работы пожарных будет приниматься решение о восстановлении энергоснабжения дома и сроках восстановления поврежденной проводки», — отметили в администрации.
Ранее сообщалось, что 68 человек эвакуировали из 23-этажного дома № 15 на Коломяжском проспекте, где произошел пожар. По данным МЧС, горел электрощиток, наблюдалось сильное задымление. Компания «Пассажиравтотранс» направила два автобуса к дому для временного размещения эвакуированных из-за пожара жильцов. «Мы отправили на Коломяжский проспект два автобуса для временного размещения жильцов дома, в котором произошел пожар», — сказали ТАСС в пресс-службе перевозчика.
В пресс-службе Управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области ТАСС сообщили, что движение транспорта в районе ЧП ограничено незначительно.
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