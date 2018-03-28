Причиной пожара в торговом центре в Кемерово стал поджог

Причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово , скорее всего, стал поджог, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией. Огонь возник в детской игровой зоне на четвертом этаже.

«Вероятнее всего, причиной пожара могло стать внесение извне источника открытого огня», — сказал источник ТАСС. — «Пожар возник в сухом бассейне с поролоновыми кубиками».

Эти выводы основываются на показаниях свидетелей. Однако сейчас проверяются и другие версии, расследование страшного ЧП продолжается.

Телеграм-канал Mash со ссылкой на специалистов пожарной лаборатории МЧС сообщает подробности. По их информации, пламя вспыхнуло в дальнем детском бассейне, потом огонь перекинулся на сетку, свисавшую с потолка, и «полез» по ней вверх до стенки для скалолазания.

«Дермантиновая обшивка быстро занялась, и от нее стали отлетать пылающие куски. В этот момент огонь пережег провода, и автоматика выключила электрику. Тогда-то и погас свет в ТЦ, погрузив всё во мрак, — пишет Mash. — Над потолком в детской игровой были натянуты веревки, которые, перегорая, стали падать в разные стороны и поджигать все новые участки пола и стен. Мягкий пол, собранный из горючих материалов, занялся моментально, дав разбежаться пламени еще дальше. Исправно работающая вентиляция довершила трагедию, начав разгонять дым и пламя по соседним помещениям».

На данный момент известно, что страшный пожар унёс жизни 64 человек, большинство из них — дети. В России 28 марта объявлен общенациональный траур. В Екатеринбурге вчера сотни горожан вышли почтить память погибших на площадь Труда, фонтан «Каменный цветок» превратили в мемориал, усыпанный цветами и игрушками.