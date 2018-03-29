В многоэтажке в Петербурге после задымления восстановили отопление и водоснабжение

САНКТ-ПЕТЕРБРУГ, 29 марта. / ТАСС /. Отопление и водоснабжение после задымления в многоэтажном жилом доме на Коломяжском проспекте в Санкт-Петербурге восстановлены, сообщили ТАСС в четверг в администрации Приморского района города.

"Отопление и воду там [в доме] дали", — сказали в администрации.

Собеседница агентства добавила, что электроснабжение квартир восстановить пока не удалось. «Рабочим не удалось приступить к работам [по восстановлению электроснабжения квартир] ночью, так как там работали следователи и эксперты, которые выясняли причины инцидента, они пока не дали разрешения на начало восстановительных работ», — отметили в администрации. Ранее сообщалось, что электрики должны работать ночью.

Также в результате задымления мужчину с отравлением угарным газом госпитализировали в Санкт-Петербургский Научно-исследовательский институт скорой помощи имени С. П. Джанелидзе, сообщил в четверг заместитель главного врача учреждения Александр Рысев. В одну из городских больниц в среду после задымления также доставили двухмесячного ребенка, его отправили домой после осмотра. За медицинской помощью после ЧП обратились еще несколько человек, отравившихся дымом.

По данным управления МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре в 23-этажном доме поступило в среду в 16:18 мск, пожарные расчеты прибыли на место спустя девять минут после сигнала. В МЧС уточнили, что в доме горела изоляция электропроводов в кабель-канале с 13 по 18 этажи общей протяженностью 100 погонных метров, наблюдалось сильное задымление, из-за чего спасателям пришлось эвакуировать 68 человек. После 19:00 мск поступила информация о ликвидации возгорания.