Ещё
В многоэтажке в Петербурге после задымления восстановили отопление и водоснабжение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области
Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области

В многоэтажке в Петербурге после задымления восстановили отопление и водоснабжение 

ТАСС 3 часа назад
САНКТ-ПЕТЕРБРУГ, 29 марта. /ТАСС/. Отопление и водоснабжение после задымления в многоэтажном жилом доме на Коломяжском проспекте в Санкт-Петербурге восстановлены, сообщили ТАСС в четверг в администрации Приморского района города.
"Отопление и воду там [в доме] дали", — сказали в администрации.
Собеседница агентства добавила, что электроснабжение квартир восстановить пока не удалось. «Рабочим не удалось приступить к работам [по восстановлению электроснабжения квартир] ночью, так как там работали следователи и эксперты, которые выясняли причины инцидента, они пока не дали разрешения на начало восстановительных работ», — отметили в администрации. Ранее сообщалось, что электрики должны работать ночью.
Также в результате задымления мужчину с отравлением угарным газом госпитализировали в Санкт-Петербургский Научно-исследовательский институт скорой помощи имени С. П. Джанелидзе, сообщил в четверг заместитель главного врача учреждения Александр Рысев. В одну из городских больниц в среду после задымления также доставили двухмесячного ребенка, его отправили домой после осмотра. За медицинской помощью после ЧП обратились еще несколько человек, отравившихся дымом.
По данным управления МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре в 23-этажном доме поступило в среду в 16:18 мск, пожарные расчеты прибыли на место спустя девять минут после сигнала. В МЧС уточнили, что в доме горела изоляция электропроводов в кабель-канале с 13 по 18 этажи общей протяженностью 100 погонных метров, наблюдалось сильное задымление, из-за чего спасателям пришлось эвакуировать 68 человек. После 19:00 мск поступила информация о ликвидации возгорания.
Жильцов начали пускать в свои квартиры вечером 28 марта, однако глава района Николай Цед на встрече с жильцами пояснял, что дом обесточен, из-за чего также не работают насосы, которые обеспечивают водоснабжение и отопление квартир. Людям предложили переночевать в пункте временного размещения, а также администрация района выразила готовность предоставить квартиры из маневренного фонда.
ТАСС: последние новости
В торговом комплексе в Петербурге произошел пожар Сгоревший в Петербурге автоцентр "Рольф" был застрахован Общее собрание РАН началось с минуты молчания по погибшим в Кемерове
 Ещё 34 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британию встревожила российская «Мертвая рука»401
Для россиян предложили ввести новый вид наказания130
В последний раз18
Чиновников наказали за банкет в день траура107
«С чего это я должен их жалеть?»568
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
00:59
Началова выдвинула ультиматум Малышевой
Шоу-бизнес
00:53
«Терминаторы» направились в Москву
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение