В Петербурге эвакуировали Морской вокзал из-за бесхозного предмета

"В 16.25 сотрудниками транспортной полиции при патрулировании здания Морского вокзала обнаружен бесхозный предмет. В настоящее время устанавливается владелец пакета и проводятся оперативно-розыскные мероприятия", — сказал собеседник агентства, добавив, что пассажиры были эвакуированы.