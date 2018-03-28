В Петербурге эвакуировали Морской вокзал из-за бесхозного предмета 

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — РИА Новости. Посетители Морского вокзала в Санкт-Петербурге эвакуированы из-за бесхозного предмета днём в среду, сообщил РИА Новости представитель управления на транспорте МВД России по СЗФО.
"В 16.25 сотрудниками транспортной полиции при патрулировании здания Морского вокзала обнаружен бесхозный предмет. В настоящее время устанавливается владелец пакета и проводятся оперативно-розыскные мероприятия", — сказал собеседник агентства, добавив, что пассажиры были эвакуированы.