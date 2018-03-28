Путин призвал не поддаваться панике из-за сообщений в соцсетях

"Версия о каких-то злоумышленниках, она, конечно, очень удобна для тех, кто сегодня является подозреваемыми, — цитирует президента ТАСС . — Это первое. Второе — мы видим, что, к сожалению, идут вбросы через социальные сети, в том числе, из-за границы, для того, чтобы посеять и панику, и посеять недоверие, столкнуть людей между собой. Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах".

Путин потребовал от главы СКР провести расследование пожара в Кемерово оперативно, не затягивая, профессионально. По словам Александра Бастрыкина, экспертизы по пожару займут не менее трех месяцев. Он пообещал максимально ускорить этот процесс и попросить коллег-экспертов создать укрупненные группы для проведения экспертиз.

Одновременно глава Следственного комитета добавил, что экспертиза будет независимой, вневедомственной, наряду с экспертизой Следственного комитета.