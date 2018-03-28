Первые аресты из-за пожара в Кемерове

Арестованы двое задержанных по делу о пожаре в Кемерове . Это арендатор торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Надежда Судденок и сотрудник частного охранного предприятия Николай Антюшин. По версии следствия, при получении сигнала о пожаре он отключил систему оповещения.

Фигуранты дела будут находиться по арестом до 25 мая. Для Судденок такое решение было явно неожиданностью. Вины она не признает и говорит, что контролеры должны были держать двери кинозалов открытыми. Предпринматель не понимает, что произошло, поскольку в торговом центре ее в момент возгорания не было, а вся документация, как выяснилось, сгорела. Вот что Business FM рассказала присутствовавшая в суде корреспондент онлайн-газеты «Сибдепо» Елена Семенова

— Буквально было несколько минут перед началом заседания пообщаться с Надеждой Судденок. Она категорически отрицала свою вину, говорила, что она является самым обычным сотрудником торгового центра со среднестатистической зарплатой чуть более 50 тысяч рублей, что никаких других доходов у нее, а переводила она стрелки на других сотрудников «Зимней вишни».

— Озвучивалась ли в суде версия — поджог или халатность сотрудников, и что стороны говорили об этом?

— На самом деле, версию поджогов не рассматривали в судебном заседании абсолютно никак. Журналисты перед началом заседания спрашивали у нее, почему двери в кинозал были закрыты, и вот она говорила, что не может знать, почему, ее на тот момент там не было. Версия поджога не рассматривалась в заседании. Ее обвиняли, конечно, во всем произошедшем, сторона обвинения говорила о том, что нужно избрать мерой пресечения именно арест, потому что она может уехать из страны, так как у нее действующий загранпаспорт есть, она не проживает по месту прописки, у нее была возможность скрыться. А еще обвинение делало акцент на том, что она может повлиять на ход следствия, угрожая или какое-то воздействие оказывая на других свидетелей. Сторона защиты говорила, что у Судденок была возможность уехать в тот момент, когда она только узнала про пожар, она этого не сделала, она связалась со своими коллегами, приказала всем эвакуировать, в том числе кинотеатры, и потом уже на месте руководила своим коллективом. И еще она говорила, что приказала своим коллегам, чтобы все срывались и ехали на работу на такси. Суд принял сторону обвинения, и ее заключили под стражу до 25 мая.

— Она не настаивала на версии поджога?

— Нет.

Всего 28 марта в Заводском суде решается вопрос о мере пресечения для пяти задержанных по делу о пожаре. Среди них также технический директор компании — собственника здания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. На суде выяснилось, что обслуживающий сигнализацию «Зимней вишни» электрик имел лишь образование повара-кондитера. Об этом сообщил представитель прокуратуры. По его словам, сотрудник компании «Системный интегратор» Александр Никитин указал при допросе, что раньше работал в организации, которая занималось пожаротушением, и все навыки получил, общаясь с инженером этой организации. Прокурор попросил арестовать Никитина до 25 мая. При этом ответа на главный вопрос — плохая электрика или поджог — пока нет, Единственное, в чем сходятся обе версии, — возгорание началось в батутной комнате. Говорит эксперт в области пожарной безопасности ассоциации производителей пожарного оборудования и спасательных средств Константин Калужин:

Константин Калужин эксперт в области пожарной безопасности ассоциации производителей пожарного оборудования и спасательных средств «Сегодня ко мне приехали в офис журналисты, привезли видео третьего и четвертого этажей этого торгового центра до пожара, это такое рекламное видео, и мы были в шоке. Мы на этом видео не нашли ни одного датчика сигнализации, мы не нашли ни одного огнетушителя, не увидели ни одного пожарного крана, мы не увидели ни одного знака, обозначающего выходы и пути эвакуации. Никаких кнопок, которые вручную приводят, тоже нет. Мое мнение как эксперта — такое ощущение, что вот этот торговый центр жил в каком-то своем мире, абсолютно не учитывая никакие нормативные и законодательные документы в области пожарной безопасности. Там вообще ничего не было. Если так верить рекламным материалом, это же мы сверяем со схемой эвакуации, там должен стоять огнетушитель в углу — нет его. Смотрим, показывает — тут должен пожарный кран, тоже нет его. И как это все можно было не видеть? Куда надо смотреть было, в собственный карман только? Эти кадры надо использовать Следственному комитету для обвинения людей, которые там организовывали эксплуатацию объекта, и тех людей, которые подписали им все акты, и тех людей, которые должны были надзирать за этим объектом экономики. Поэтому говорить о том, какая причина — возгорание от электропроводки или какая-то детская шалость, неосторожное обращение с огнем — уже без разницы. То есть какая бы причина ни была, торгово-развлекательный центр был не готов ни к одной ситуации, к борьбе с этим пожаром и спасению людей. Даже если сравнивать с московскими торговыми и развлекательными центрами, вы знаете, это небо и земля».

Калужин больше склоняется к тому, что причиной возгорания все-таки стало неосторожное обращение с огнем. Другое мнение у начальника отдела проектирования автоматических систем пожарной сигнализации компании «Вега Газ» Алексея Григорьева

— Трудно сказать, что послужило причиной возгорания, но последствия — это, несомненно, халатность, неготовность систем к тому, что они должны выполнять.

— Владельцы, причастные к торговому центру, настаивают на версии поджога, а МЧС и один из очевидцев, как утверждается, говорят, что была плохая ситуация с проводкой. Из имеющейся информации можно делать какие-то выводы?

— И то, и то, видимо, может быть, электропроводка и ее неисправность являются наиболее частой причиной пожаров, которые происходят не по человеческому фактору, но человеческий фактор можно только подтвердить или опровергнуть, там кто-то видел, есть свидетели поджога. Электропроводка — да, наиболее вероятная причина того, почему могут происходить пожары.