Семьдесят девять человек пострадали при пожаре в торговом центре в Кемерове, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. Накануне сообщалось о 78 пострадавших. На госпитализации остаются 12 человек, остальные получили амбулаторное лечение. Пострадавшего при пожаре 11-летнего Сергея Москаленко переведут сегодня из реанимации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Областной детской клинической больницы. Ребенок будет находиться в отделении общей хирургии вместе с бабушкой. В больницу он был доставлен с многочисленными травмами и до 27 марта находился подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких. На пожаре мальчик потерял родителей и младшую сестру.