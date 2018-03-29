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Число пострадавших при пожаре в Кемерово увеличилось до 79 — источник
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Число пострадавших при пожаре в Кемерово увеличилось до 79 — источник 

Авторадио 17 минут назад
Фото: Диалог
Семьдесят девять человек пострадали при пожаре в торговом центре в Кемерове, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. Накануне сообщалось о 78 пострадавших. На госпитализации остаются 12 человек, остальные получили амбулаторное лечение. Пострадавшего при пожаре 11-летнего Сергея Москаленко переведут сегодня из реанимации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Областной детской клинической больницы. Ребенок будет находиться в отделении общей хирургии вместе с бабушкой. В больницу он был доставлен с многочисленными травмами и до 27 марта находился подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких. На пожаре мальчик потерял родителей и младшую сестру.
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