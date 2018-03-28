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Воронежцам приходят сообщения с призывом бойкотировать торговые центры
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Воронежцам приходят сообщения с призывом бойкотировать торговые центры 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Воронежцам приходят сообщения с призывом бойкотировать торговые центры в ближайшую субботу, 31 марта, в связи с трагедий в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».
«Наш город занимает одно из первых мест по торговым площадям в России. Но кто из нас, приводя свою семью в ТЦ, задумывается — обучен ли персонал эвакуации, работают ли системы оповещения и тушения, открыты ли пожарные выходы. Можем ли мы быть уверены в своей безопасности, своих детей? Призываем объявить 31 марта бойкот всем ТЦ! Откажитесь в этот субботний день от визита в них. Этой акцией мы напомним владельцам ТЦ о ценности человеческой жизни», — говорится в сообщении.
Также организаторы акции призывают провести учебную эвакуацию в торговых центрах и показать готовность ТЦ к чрезвычайным ситуациям.
Напомним, в Центре Галереи Чижова уже начались прокурорские проверки. Сотрудники ведомства, в числе прочего, провели учебную тревогу и проверили звуковое оповещение об эвакуации людей. Подобные проверки устроят и в других торговых центрах города.
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