Губернатор Кемеровской области начал встречаться с семьями погибших при пожаре

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев начал проводить встречи с родственниками погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», сообщает пресс-служба администрации области. Глава региона выразил соболезнования семьям жертв.

"Примите слова глубокой скорби и сочувствия в связи с трагической гибелью ваших детей, родных, близких. Разделяю горе, понимаю, что никакие слова не смогут залечить боль утраты", — цитирует пресс-служба губернатора. Отмечается, что Тулеев пообещал сделать все возможное, чтобы помочь родным пережить потерю.

Губернатор уже поручил исполнить первые просьбы людей. Например, мать двоих погибших детей отправится на санаторно-курортное лечение. Кроме того, семьи спросили о порядке похоронных мероприятий, расходовании маткапитала и других бытовых проблемах.