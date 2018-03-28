Ещё
Губернатор Кемеровской области начал встречаться с семьями погибших при пожаре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Губернатор Кемеровской области начал встречаться с семьями погибших при пожаре 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев начал проводить встречи с родственниками погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», сообщает пресс-служба администрации области. Глава региона выразил соболезнования семьям жертв.
"Примите слова глубокой скорби и сочувствия в связи с трагической гибелью ваших детей, родных, близких. Разделяю горе, понимаю, что никакие слова не смогут залечить боль утраты", — цитирует пресс-служба губернатора. Отмечается, что Тулеев пообещал сделать все возможное, чтобы помочь родным пережить потерю.
Губернатор уже поручил исполнить первые просьбы людей. Например, мать двоих погибших детей отправится на санаторно-курортное лечение. Кроме того, семьи спросили о порядке похоронных мероприятий, расходовании маткапитала и других бытовых проблемах.
Пожар в ТЦ «Зимняя виншя» в Кемерове произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека. 28 марта по всей России вспоминают о жертвах трагедии, объявлен траур. В Москве временный мемориал действует на Манежной площади.
По факту происшествия заведено уголовное дело. Следователи предъявили обвинения пятерым фигурантам уголовного дела: техническому директору ТЦ Георгию Соболеву, генеральному директору Надежде Судденок, руководителю компании «Системный интегратор», которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТЦ, Игорю Полозиненко и сотруднику «Системного интегратора», отвечавшего за монтаж и исправность пожарной сигнализации, Александру Никитину и охраннику Сергею Антюшину.
Москва24: последние новости
СК уточнил число погибших и пострадавших при пожаре в Кемерове Персонал бросил детей. Пучков и Бастрыкин рассказали Путину о пожаре в ТРЦ Охранника ТЦ "Зимняя вишня" арестовали на два месяца
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке174
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово372
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома41
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово149
Захарова плачет третий день72
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение