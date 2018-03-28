Губернатор Кемеровской области начал встречаться с семьями погибших при пожаре 

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев начал проводить встречи с родственниками погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», сообщает пресс-служба администрации области. Глава региона выразил соболезнования семьям жертв.
"Примите слова глубокой скорби и сочувствия в связи с трагической гибелью ваших детей, родных, близких. Разделяю горе, понимаю, что никакие слова не смогут залечить боль утраты", — цитирует пресс-служба губернатора. Отмечается, что Тулеев пообещал сделать все возможное, чтобы помочь родным пережить потерю.
Губернатор уже поручил исполнить первые просьбы людей. Например, мать двоих погибших детей отправится на санаторно-курортное лечение. Кроме того, семьи спросили о порядке похоронных мероприятий, расходовании маткапитала и других бытовых проблемах.
Пожар в ТЦ «Зимняя виншя» в Кемерове произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека. 28 марта по всей России вспоминают о жертвах трагедии, объявлен траур. В Москве временный мемориал действует на Манежной площади.
По факту происшествия заведено уголовное дело. Следователи предъявили обвинения пятерым фигурантам уголовного дела: техническому директору ТЦ Георгию Соболеву, генеральному директору Надежде Судденок, руководителю компании «Системный интегратор», которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТЦ, Игорю Полозиненко и сотруднику «Системного интегратора», отвечавшего за монтаж и исправность пожарной сигнализации, Александру Никитину и охраннику Сергею Антюшину.