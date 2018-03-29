ВСС предложил меры по страхованию людей в местах массового скопления

МОСКВА , 29 мар — РИА Новости . Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направил в Госдуму РФ свои предложения по страхованию ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей, сообщили РИА Новости в ВСС (предложения есть в распоряжении агентства).

"После произошедшей 25 марта в Кемерово трагедии, считаем необходимым вернутся к вопросу совершенствования законодательства в части усиления ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу последних. Особенно с учетом того, что указанный случай далеко не первый", — говорится в материалах ВСС.

В минувшее воскресенье в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, более 150 жертв).

Президент ВСС Игорь Юргенс , выступая во вторник на пресс-конференции в связи с трагедией в Кемерово, заявил, что МЧС РФ после пожара в «Хромой лошади» разработало законопроект «Об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда в результате пожара».

Вместе с тем, в материалах ВСС отмечается, что на различных уровнях обсуждалась идея ужесточения ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей за их безопасность, готовились законопроекты, однако, никакие значимые решения по этой теме так и не были приняты.

В ВСС РИА Новости уточнили, что свои предложения они уже направили в комитет Госдумы по финансовому рынку.

Ужесточить и защитить

Так, ВСС предлагает в части ужесточения ответственности лиц, деятельность которых связана с массовым скоплением граждан (розничная торговля, рестораны, клубы, кинотеатры, аттракционы, гостиницы, спортивные центры и тому подобное), за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу последних, установить обязанность по возмещению вреда в случае гибели человека — в размере 2 миллионов рублей, в случае потери здоровья — до 2 миллионов рублей, за вред имуществу физического лица — не более 500 тысяч рублей (юридического — не более 750 тысяч рублей).

В материалах отмечается, что данное предложение соответствует существующей в нашей стране практике обязательного страхования ответственности перевозчика (ОСГОП) и владельца опасного объекта (ОСОПО), а также результатам проведенного МЧС России еще в 2010 году, при разработке законопроекта об обязательном противопожарном страховании, анализа количество пожаров, происходящих в РФ, структуры этих пожаров, мест их возникновения и наносимого пожарами ущерба.

В части построения системы страховой защиты посетителей публичных мероприятий и ответственности собственников мест массового скопления людей, ВСС предлагает рассмотреть целесообразность введения противопожарного страхования и страхования гражданской ответственности лиц, деятельность которых связана с массовым пребыванием граждан и с проведением массовых мероприятий, в том числе арендаторов и устроителей спортивных мероприятий.

В материалах говорится, что внедрение механизмов страхования позволит использовать не только административные, но и, зачастую более действенные, экономические меры воздействия на собственников объектов — например, установление размера страховой премии в зависимости от уровня противопожарной защиты объекта, или проведение страховщиками дополнительного аудита состояния объектов и отказ от страхования объекта, не отвечающего требованиям безопасности.

В ВСС считают, что последняя мера будет эффективна, если этот объект не сможет функционировать при отсутствии страхового полиса, то есть до устранения критических недостатков в обеспечении пожарной защиты.

Детали

Противопожарное страхование, по мнению ВСС, должно быть построено на принципах обязательного страхования, что в свою очередь позволит стопроцентно обеспечить потерпевших выплатами либо за счет страховой организации, либо за счет объединения страховщиков.

Кроме того, страховщики, осуществляющие соответствующее страхование, должны будут формировать перестраховочный пул и перестраховывать «внутри» принятые ими риски, что позволит обеспечить устойчивость операций по данному страхованию.

В ВСС также допускают введение подобного страхования не в форме обязательного, а в форме добровольного, однако содержащего в себе определенные требования (так называемое «вмененное» страхование).

Что же касается страхования гражданской ответственности лиц, деятельность которых связана с массовым пребыванием граждан и проведением массовых мероприятий, то оно должно включать в себя инициативы по противопожарному страхованию, но предусматривать более широкий спектр защиты, следует из материалов ВСС.

В ВСС считают, что здесь с учетом необходимости регламентации широкого круга вопросов (определение круга субъектов, на которых возлагается обязанность страховать свою ответственность, перечня объектов недвижимости и тому подобное) представляется целесообразным принятие отдельного закона.

Страховые суммы по договорам обязательного страхования должны устанавливаться в зависимости от типа и площади объекта с массовым пребыванием людей, при этом минимальная страховая сумма должна составлять 10 миллионов рублей (для объектов недвижимости общей площадью до 50 квадратных метров), а максимальная — 500 миллионов рублей.

ВСС также предлагает ввести стимулирующие меры для страхователей. В частности, установить возможность отнесения расходов по страхованию ответственности на себестоимость, и предусмотреть льготный порядок выдачи разрешений на проведение массовых мероприятий при наличии у организатора мероприятий договора страхования гражданской ответственности, отвечающего определенным требованиям (в случае если страхование не будет обязательным).