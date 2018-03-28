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Жители Вильнюса несут цветы к посольству в память о погибших в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Жители Вильнюса несут цветы к посольству в память о погибших в Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВИЛЬНЮС, 28 мар — РИА Новости. Жители Вильнюса несут цветы и игрушки к зданию посольства России в Литве в память о погибших при пожаре в Кемерово.
К главному входу в посольство приносят цветы, игрушки и белые шары, люди зажигают свечи в память о погибших. У входа установлены надписи «Кемерово, скорбим с вами», «Кемерово, мы разделяем с вами вашу боль утраты, мы с вами сердцем, мыслями и молитвами».
Вечером в память о погибших у Белого моста в Вильнюсе будут запущены в небо белые шары.
Посольство России в день траура приспустило национальные флаги, открыта книга соболезнований. В ней оставили записи спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис, представители православной церкви, члены организации соотечественников и представители ассоциации ветеранов.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы). Среда в России объявлена днем общенационального траура.
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