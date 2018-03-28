Жители Вильнюса несут цветы к посольству в память о погибших в Кемерово

К главному входу в посольство приносят цветы, игрушки и белые шары, люди зажигают свечи в память о погибших. У входа установлены надписи «Кемерово, скорбим с вами», «Кемерово, мы разделяем с вами вашу боль утраты, мы с вами сердцем, мыслями и молитвами».

Вечером в память о погибших у Белого моста в Вильнюсе будут запущены в небо белые шары.

Посольство России в день траура приспустило национальные флаги, открыта книга соболезнований. В ней оставили записи спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис , представители православной церкви , члены организации соотечественников и представители ассоциации ветеранов.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.